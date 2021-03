Este Día Internacional de la Mujer, la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, rompió el silencio y habló sobre la denuncia en su contra impuesta por Ainara “S” la semana pasada.

Fue a través de su canal de YouTube JustYoss donde Hoffman compartió el video con el título “¿YosStop Denunciada?”. Allí explica cómo se sintió tras enterarse de la denuncia en su contra por pornografía infantil y violación equiparada.

“He sido señalada, acusada y difamada”, dijo YosStop. “Este video tiene tres años y desde hace tres años se me ha intentado provocar por esta persona de diferentes maneras, por diferentes medios y yo he preferido hacer caso omiso para no caer en eso, pero bueno, por no hacerle caso, vean hasta dónde hemos llegado”.

YosStop subrayó que el video que compartió en aquel tiempo (titulado “Patética Generación”) habla sobre una “pelea” y no sobre una persona en específico. Además, aclaró que su contenido siempre se basa en videos que se comparten en redes sociales y se hacen virales.

“Yo no almacené ni compartí ese video ´nopor´ por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente”, añadió.

Aclaró que, por lo pronto, ella no puede hablar más al respecto por órdenes de sus abogados.

Yoss Hoffman admitió, sin embargo, que algunos videos que ha publicado en el pasado son “pesados” y “crudos”. Lo que podría interpretarse como algo “cruel”.

“Mi contenido ha ido evolucionando junto conmigo, la esencia es la misma. Y hay cosas que sí sigo pensando pero ya no lo diría así, lo diría diferente, lo diría con otras palabras”, dijo.

Hoffman declaró que con esta denuncia buscan dañar su imagen.

“La persona que me está denunciando debería de buscar que castiguen a las personas que verdaderamente la violentaron, no buscar ensuciar mi nombre, ni colgarse de mi imagen (...) Yo confío en que las autoridades se van a dar cuenta de lo absurda que es esta situación en la que me embarraron”, agregó.

YosStop: La denuncia en contra de la influencer

La semana pasada, se le denunció a la youtuber YosStop y a otras cinco personas (Nicolás “B”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A” y Patricio “A”) por el delito de pornografía infantil y violación equiparada. La noticia la dio a conocer la chica a través de sus redes sociales.

Los hechos, narrados en la denuncia, se realizaron el 25 de mayo del 2018 cuando Ainara, quien tenía 16 años de edad, acudió al domicilio de “Axel A” para participar en una fiesta en donde se consumió bebidas alcohólicas.

Bajo la influencia de esto, los jóvenes abusaron de la chica introduciendo una botella a su vagina.

Tras esa noche, los jóvenes compartieron en diversas redes sociales el video donde se les ve realizando esta acción. En la acusación se señala que tuvo gran impacto psicológico y social de la chica afectada ya que fue víctima de bullying y ataques constantes entre los que se vio envuelta en una pelea que fue grabada y subida al Internet, la cual se hizo viral.

