Rauw Alejandro, el "hombre ideal" de Shakira

Shakira, la superestrella colombiana de la música, ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, pone en circulación su nuevo sencillo titulado “Te Felicito”, una colaboración con Rauw Alejandro, el destacado intérprete urbano y también ganador del Latin Grammy; el tema es una fusión de reggaetón con música electrónica y funk cuyo video puede ya descargarse en diferentes plataformas.

El video musical —filmado en la ciudad de Barcelona, España— muestra a Shakira creando a su hombre ideal en la imagen de un robot que es Rauw Alejandro, los escenarios son coloridos y estridentes, la coreografía resulta contagiosa e invita al espectador a bailar.

La cantante colombiana aseguró en entrevista que la colaboración con Rauw Alejandro se dio “a través de la discográfica. Rauw es uno de esos artistas que ha sabido evolucionar muy bien y a mí siempre me ha gustado su sonido, así que quise trabajar con él y se lo dije a la persona que nos puso en contacto, hicimos una videollamada y ahí comenzó todo”.

Shakira describe la experiencia de manera sencilla, “trabajar con un artista nuevo es una experiencia de la que terminas aprendiendo” y calificó la colaboración como “muy especial” puesto que Rauw “es un artista que sabe exactamente lo que quiere, es efectivo, eficaz, rápido también. Aprender la coreografía le tomó horas, fue una cosa realmente impresionante. Es un tipo talentoso y con mucha creatividad”.

Por lo que respecta al video oficial de la canción, la intérprete relató que “lo grabamos en Barcelona, Jaume de Laiguana fue el director y yo la co-directora, me involucré muchísimo en todos los detalles (con todos mis videos siempre lo hago), pero estuve trabajando con el departamento de diseño de arte, los sets, el mobiliario, la paleta de colores, todo”.

Shakira aseveró que para el video “fue impresionante ver cómo el departamento de arte construyó todo un set en menos de cinco días. Jaume de Laiguana hizo una tarea casi heroica, porque estábamos prácticamente en pañales y con millones de ideas, aunque claras, de lo que queríamos realizar. Todo se hizo justo como estábamos imaginando. Dedicamos horas y horas a dibujar, a escoger referencias, los colores, y a diseñar lo que iba a ser el departamento de Rauw”.

Un detalle sorpresa es que Shakira escribió también el guion del video, “pero con ayuda de dos personas muy importantes: mis hijos. En realidad, no tenía muy claro lo que quería hacer con este video y un día iba conduciendo —ellos, mis hijos, sentados atrás— y les pregunté qué se imaginaban mientras escuchaban la canción. Sasha, el pequeñito, dijo que se imaginaba un robot, lo que me pareció espectacular. Y a Milan se le ocurrieron varias cosas, no pudimos hacerlas todas pero sí la del ‘fuego verde’. Fue lindo ver participar a mis hijos en la creación del video”.

La colombiana explicó que sus hijos “me ayudaron con el elemento surrealista, es interesante ver a los niños imaginar sin preconceptos, sin intelectualizar cosas, pero conectándose realmente con el inconsciente. Verlos crear fue delicioso, poderlos integrar a la experiencia de crear algo junto conmigo”.

Con mucho trabajo

La estrella internacional lanzará un nuevo programa de competencia de baile como productora ejecutiva a través de la cadena NBC, llevará por nombre “Dancing With Myself” y se estrenará el próximo 31 de mayo; de esta suerte, comentó que “es un programa de entretenimiento, divertido, pero interesante también, porque creo que democratiza el baile, le ofrece acceso a gente de todas las edades y de cualquier ámbito para que puedan exponer, mostrar su talento o su pasión por el baile”.

Actualmente Shakira está grabando su próximo álbum de estudio, por lo que adelantó que ha “estado trabajando en este disco disfrutándolo mucho, se trata de una producción con muchos sonidos electrónicos, un poco de todo, con un toque urbano, un toque de rock. Es uno de los álbumes de que más orgullosa me siento, tengo muchas ganas de compartirlo y ‘Te felicito’ es sólo el abreboca”.