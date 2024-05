Raúl Sandoval confirma su participación en “Generaciones Tour”

La empresa de espectáculo Bobo Producciones, comandada por Ari Borovoy, anunció un nuevo concepto musical llamado “Generaciones Tour”, similar al “90’s Pop Tour”, “2000’s Pop Tour” y “2000’s X Siempre”, solo que esta nueva experiencia, según lo que se ha especulado es que congregará a ex alumnos de las distintas generaciones de “La Academia”, reality show de TV Azteca que ha perdurado en el gusto del público por más de 20 años.

Si bien la primera generación de “La Academia” ya se ha reunido en anteriores ocasiones para ofrecer conciertos, esta sería la primera ocasión en que se arme un tour con estrellas de distintas generaciones. La moneda está en el aire por saber si figuras como Yuridia y Carlos Rivera, quienes están más que consolidados en la industria, se sumarían a un proyecto de esta magnitud, pero quien ya confirmó que sí será parte de la gira es el cachanilla Raúl Sandoval, quien fue parte de la primera temporada de este reality en el año 2002.

En una charla con EL INFORMADOR, a propósito de que resultó ser el reciente expulsado de “MasterChef Celebrity”, el cantante y actor comparte que desconoce cuándo arrancará la gira y por quiénes estará conformada. “Yo ya estoy dentro, pero en realidad no tengo nada de información, solo sé que ya hablaron con mi oficina y que negociaron, pero no tengo idea de cuándo empieza ni de quiénes están, solo sé que van a hacer un proyecto increíble, como los que hace Bobo con la calidad que manejan y cómo mueven la nostalgia. Entonces, creo que va a estar muy bonito, tengo mucha fe y seguramente será algo que no nos podremos perder”.

Para Raúl no sería extraño compartir escenario con compañeros de otras generaciones, si es que así se plantea el concepto de la gira, pues recuerda que después de “La Academia” se desarrolló el proyecto televisivo “Desafío de Estrellas” donde justamente interactuaban alumnos de distintas generaciones. “Todos terminamos siendo muy amigos, y yo espero encontrarme a mi gente querida en este reencuentro que se va a hacer de ex alumnos”.

Raúl le agradece al público el cariño que le han dado a él y sus compañeros por más de 20 años, “gracias a ellos seguimos dándole para adelante. Cuando me invitan a hacer un proyecto, lo primero que pasa por mi mente son Dios y mi familia, y enseguida el público, pues cada vez que aparecemos en algún lugar, nos está mandando fuerzas”.

Con respecto a la nueva generación de “La Academia” que se estrenará este 2024, cuyas emisiones serán conducidas por Jaime Camil y los jueces serán Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Espinoza Paz y Chiquis, refiere Raúl que se está armando un gran equipo que garantizará el éxito del programa. Al preguntarle si se le invitó a participar o si le gustaría ser ahora un mentor o maestro, expresa que si lo invitan acudiría, pero como profesor comparte que en este momento no podría porque tendría que estar toda la semana y él ahora está por comenzar una gira por Estados Unidos y México con los cantantes King Clave y Silvia Zepeda, con quienes además desarrolló un proyecto discográfico.

“Participar en algo que me lo permita una vez por semana, sí me encantaría, creo que va a ser una gran generación, aunque hay que ver los talentos que se escogen, pero como es Héctor Martínez quien está haciendo los castings, eso es una garantía, además, también es garantía que esté conduciendo Camil y que estén como jueces Gavito, Lola, Espinoza Paz y Chiquis Rivera”.

Un gran cocinero

A propósito de su participación en “MasterChef Celebrity”, Raúl se siente muy satisfecho con lo que hizo en el programa, su evolución fue muy importante, fue de menos a más y demostró que es un muy buen cocinero. “Me siento muy agradecido porque aprendí mucho, por ejemplo, algo muy valioso que supe es que la cocina no es cuadrada, pues desde una parte muy interior de ti, puedes darle tu toque y se vale. Pero sí hay cosas que se tienen que respetar y que yo las fui aprendiendo”.

Raúl se siente agradecido porque resalta que no esperaba llegar tan lejos en la competencia, recuerda que cuando le tocó hacer una birria, él sintió que iba a ser eliminado, pero al trabajar el platillo a base de intuición, sorprendió a los chefs y resultó ser un gran platillo. Sin embargo, su platillo estrella fueron los tacos de machaca llamados “El taco veloz”, “Así me apodaban cuando yo los vendía, esos tacos me sacaron adelante en la secundaria y también yo le ayudaba a mi mamá con las cuentas de la casa. Es una receta que ella me enseñó y la tenía guardada como un as bajo la manga para salvarme en algún momento, pero se dio que la preparara en una fecha muy bonita que fue el Día de las Madres”.

MF