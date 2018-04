Raquel Sofía, música del corazón

Las voces jóvenes se han volcado por hablar de su realidad, de sus experiencias, de sus pasiones y una de ellas es la puertorriqueña Raquel Sofía, quien ha dejado su isla para vivir un tiempo en México y desarrollar su carrera, con temas que habla sobre sus sentimientos y su libertad. La cantante de “Tenemos Historia” abrió ayer el concierto de las Ha*Ash en el Auditorio Telmex donde interpretó canciones de su más reciente disco “2:00 AM”.

“Estoy muy agradecida con México y con este público porque me han recibido con brazos abiertos. Estuve en el Caradura, en la Ciudad de México (hace unos días) y la gente coreaba mis canciones, eso es un sueño hecho realidad. Y no puedo creer que esté tan lejos de mi país y que a la gente le gusten mis canciones. Me siento muy afortunada porque ‘2:00 AM’ salió en enero y han pasado gratas cosas desde ese momento, como abrirle los conciertos a Ha*Ash. Hanna y Ashley son un amor, las respeto y las admiro, su público es muy cool y tienen mucho amor”, comentó en entrevista.

Destaca Raquel que se conocieron componiendo ella y las hermanas Pérez y no descarta colaborar con ellas en algún futuro, porque además llevan una grata amistad. También ha hecho ejercicios de composición con Juan Solo y María León; de hecho, ésta última le grabó una canción para “Guerra de Ídolos”. “Vine aquí para crecer como creativa, para inspirarme en sonidos, estoy descubriendo artistas nuevos”.