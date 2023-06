Rápidos y Furiosos: ¡No te equivoques! Este es el orden correcto para disfrutar la saga

Rápidos y Furiosos (Fast and Furious), debutó hace 20 años, y se convirtió en una de las sagas cinematográficas más exitosas, al grado que ya va para su décima cinta.

Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, impulsó un estilo y más de uno emuló al personaje, no solo en su look cotidiano, sino que preparó su auto al mejor estilo Rápido y Furioso. Mucho neón, colores y ruido. La muerte de Paul Walker marcó un doloroso quiebre en la saga y en los fanáticos.

Pero la saga tiene una trampa y hay una forma de correcta de ver todas las películas. Seguramente creas que con ir del 1 al 9 alcanza, pues no. Hay un par de cortos que solo conocen los más fanáticos y aquí te contamos de qué se trata.

1- Rápido y Furioso: Brian O'Conner (Paul Walker) es un policía que se infiltra en el mundo de las carreras para descubrir a una red de ladrones de carreteras. Se hace amigo de Dominic, se enamora de la hermana de Dom y cuando se da cuenta que ellos son los delincuentes, ya es tarde, pues se encariñó con todos. Pone en juego su identidad para salvar a Toretto, que termina aceptándolo en su familia cuando Brian le salva la vida

2- Turbo Charged Prelude: Brian huyó y la policía lo busca. En su camino le va tomando el gustito a las carreras y gana algunas por algún pueblo perdido. Decide descansar en un hotel cuando se da cuenta, leyendo el diario, que lo buscan. Dos policías lo encuentran y él logra escapar nuevamente.

3- Más rápidos, más furiosos: Briam vuelve a Miami y es atrapado por la policía. Para limpiar su nombre tiene que hacer un último trabajo y para eso decide reclutar a un viejo amigo, Rome. En la misión conocen a una agente que logró infiltrarse en la vida del delincuente y ahora es su pareja. Logran cumplir su objetivo y todos terminan sin antecedentes policiales. No participa ninguno de los personajes de la primera.

4- Los bandoleros: En este corto, se va formando la banda. Aparecen Tego Calderon y Don Omar. Dominic está en República Dominicana, después de haber huido con la ayuda de Brian. También aparece Han y Letty que siguió a Dom tras su escape. Acá van a robar combustible, al mejor estilo Rápido y Furioso.

5- Rápidos y Furiosos 4: Dominic vuelve a Estados Unidos con todo el equipo después del robo del combustible. Brian, por su parte, volvió al FBI. Se van a cruzar cuando ambos tengan un enemigo en común, Arturo Braga. Dominic termina preso y Letty ¿murió?

6- Rapidos y Furiosos 5: Todo el equipo rescata a Dominic. Se van a Brasil y el que los busca es el agente Hobbs (La Roca). La misión es robar la plata de Braga. Corren por favelas y Brian se entera que va a ser padre. Dom se enamora de Helena, la oficial que ayuda a Hobbs.

7- Rápidos y Furiosos 6: Después del millonario robo a Braga, cada uno hizo su vida. Pero los problemas no van a tardar en llegar. El nuevo malo es Owen Shaw (Luke Evans) y tiene como aliada a Letty que reaparece, sin recordar a nadie. Casi toda la película transcurre en Londres.

8- Rápidos y Furiosos, reto Tokyio: Este es un spin off de la saga. Un joven es enviado a Tokio después de que su mamá se cansara de todos los problemas en los que se mete por correr. En su nuevo lugar se va a cruzar con gente que maneja autos a otro nivel y se va a meter en mayores problemas. Han muere y aparece Deckard el hermano de Shaw para vengar su muerte. Muere Gal Gadot.

9- Rápidos y Furiosos 7: El nuevo malo es Deckard y Charlize Theron, que está buscando un programa que se llama ojo de Dios. El equipo tiene que rescatar a la mujer que lo tiene. Se suma una agencia de la policía con la que van a trabajar para sacarse de encima a Shaw. Viajan a Dubai, vuelan de edificio a edificio y terminan ganando. Lo más triste es que durante la filmación de esta película muere Paul Walker y tuvo que ser reemplazado por su hermano y la eficacia de la inteligencia artificial. Los créditos son un mar de lágrimas.

10- Rápidos y Furiosos 8: Charlize Theron secuestra a Helena y nos enteramos de que Dom tuvo un hijo con ella. Toretto para salvarlos, hace todo lo que la mala le dice, pero termina asesinando a Helena. Shaw, ya no es más el malo y se une al equipo para ayudar a Dom.

11- Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw. En este spin off se cuenta la historia del oficial Hobbs con el ex malo Shaw. Hay uno más malo que busca un arma biológica que se inyectó la hermana de Shaw para salvar al mundo. Ahora hay que salvarla a ella y se van a tierras maoríes para luchar bajo las reglas de Hobbs.

12- Rápidos y Furiosos 9: Acá el malo es el mismísimo hermano de Toretto, que no sabíamos que existía. El equipo se reúne nuevamente para hacerle frente al Toretto malo y rescatar a una niña que tiene la información necesaria para hacerle daño al mundo. Acá vuelve a aparecer Han que no se murió y se esclarecen muchas cosas de la vida de Dom que no se sabían. Es una de las más grandes ya que viajan al espacio en auto.

