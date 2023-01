Karla una fan de RBD se dio cita en las taquillas del auditorio citi banamex, en Monterrey, se disponía a comprar seis boletos con la tarjeta Citibanamex que recién había adquirido en dicho banco, especialmente para poder ser parte de la preventa de boletos del tour “Soy Rebelde”.

Llegó a formarse desde un día antes, soportó la fría noche, para conseguir el primer lugar en la fila y así asegurar su lugar en el espectáculo.

La venta comenzaba a las 14:00 horas del día de hoy, Karla fue la primera persona en acercarse a la ventanilla, pero su entusiasmo se desmoronó rápidamente.

Karla se dio la vuelta envuelta en llanto y dijo…

“No tengo boletos. Al pasar la tarjeta dice nip incorrecto. Ya la pasé tres veces y no pasa. La taquilla no me dice nada, los que me están ayudando son los mismos de la fila. No sé qué hacer, estoy esperando que me traigan el sobre”

“Nada más abrí la cuenta para los boletos. Llegué el martes a las 11”, dijo.

“El dinero sí lo traigo, el tiempo, el sacrificio, ayudé a que no se metieran a la fila los revendedores…No era justo que estuviéramos todos pasando frío y pues no pude comprar mi boleto”, agregó.

Pero la historia daría un giro inesperado, en la fila también se encontraban Don Mauro y su nieta Lesly

Don Mauro se acercó a Karla para ofrecerle una de sus tarjetas para que pudiera realizar su compra y ambos se acercaron a la taquilla.

Su nieta Lesly mencionó que su abuelo llevó 2 tarjetas en caso de que alguna fallara.

Karla por fin logró comprar sus boletos y se podía ver su felicidad y esto fue lo que dijo "Muchísimas gracias. Compré cuatro, el mío en cancha A y los otros en segundo nivel"

Por otro lado Don Mauro se mostró algo sorprendido por el costo al decir "Nomás por verla ella cómo estaba sufriendo por ver a RBD, pues hay que ayudarla... invertimos unos 25 mil pesos en 6 boletos" 2 de esos boletos eran para su nieta.

La primera fan en la fila llora porque no pudo comprar boletos por esta razón. ESPECIAL