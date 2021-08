¿Quién será la nueva Samantha Jones en el reboot de ‘Sex and the City’?

A principios de este año se anunció que el reboot de la exitosa serie de los dosmiles sería una realidad, lo que provocó reacciones emocionadas por parte de los fans. El problema llegó cuando se anunció que Kim Cattrall como Samantha Jones no formaría parte de ‘And Just Like That’, título de la nueva entrega. Esto debido a que la actriz ya no quería volver a interpretar a la protagonista, y también a causa de la mala relación que llevaba con el resto del elenco, sobre todo con Sarah Jessica Parker.

Así que todos empezaron a preguntarse cuál sería la solución para reemplazar a la actriz principal. Rápidamente los espectadores comenzaron a formular teorías de qué sería lo más adecuado para resolver este dilema. Entre estas teorías se destaca la posible muerte de la protagonista, pero los escritores lo aclararon de inmediato: no siempre se pueden conservar las mismas amistades, por lo que decidieron dejar en claro que Samantha Jones ya no es amiga de Carrie, ni de Miranda, ni de Charlotte.

Por esta misma razón supimos que la solución fue llenar la cuarta silla de la mesa. Sí, un nuevo personaje formará parte de la continuación de este clásico de la televisión:

Nicole Ari Parker interpretará al personaje de Lisa, una madre de tres hijos. El hecho se confirmó cuando Sarah Jessica Parker compartió una foto en la que Nicole sale abrazada de ella, Cynthia Nixon y Krsotin Davis.

No hay más detalles del papel que interpretará Nicole, pero sí sabemos que no será quien reemplace al icónico personaje de Kim Cattrall, sino que será un aire de renovación a la trama.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MB