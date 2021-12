"¿Quién es la máscara?": Kalimba confiesa en quién se inspiró para crear a Apache

Hace unos días "Apache" se quitó la máscara, y descubrimos a Kalimba detrás del entrañable personaje del programa de televisión "¿Quién es la máscara?". Ahora el cantante compartió que fue gracias al amor paternal hacia sus hijos que pudo sacar la mejor versión de él, y a su vez la fuente de inspiración de tan querido personaje.

"Cuando nacieron mis hijos los disfruté mucho, cuando los niños son recibidos con amor y lo digo de esa manera, porque no en todas las familias pasa, pero cuando un niño es recibido con amor, cambia una vida, una familia, una perspectiva, te hace madurar, mis dos hijos han hecho lo que hizo ‘Apache’ en mí, me hicieron reencontrarme, conocerme, volverme a estudiar, entiendes que vienen personas a tu vida que van a verte como su guía, su alimento espiritual, mental y eso te hace preguntar si tú estás siendo la mejor versión de ti como ser humano para que ellos puedan copiar eso", comenta.

El cantante comparte que siempre quiso ser papá y desde su adolescencia pudo vivir esa experiencia gracias a una hermana pequeña a la que le lleva 12 años de edad, con quien tuvo un vínculo de hermano-papá.

"La verdad es increíble, yo siempre he querido ser papá, siempre disfruté ser niño, tuve grandes papás y luego tuve una hermanita que le llevo 12 años y, para mí, tener una hermana mucho más chiquita, una bebé cuando yo estaba entrando en la adolescencia, me enseñó eso un cariño muy diferente, mi relación con mi hermanita que la amo profundamente se convirtió en una relación hermano-papá, como hermano mayor la adopté y apapaché de esa manera", comparte.

"Estoy emocionadísimo, muy agradecido, la verdad es que fue una experiencia muy linda que el público se enamoró de la esencia de ‘Apache’, pude haber participado de muchas maneras y tal vez ganado de otras, en mi caso, el personaje se creó de cosas que son mías, del corazón, de algunas actitudes que tiene mi hijo, porque es muy juguetón, cariñoso, muy entregado", explica.

Fue su hijo Mikha, con quien comparte videos y fotos en su cuenta oficial de Instagram, quien lo inspiró a crear la personalidad de "Apache", la cual apunta, encantó al público y fue la que lo hizo ganar el concurso.

El amor que le inyectó al personaje, enfatiza, es el que deberían de tener todos programas televisivos, los cuales están cargados de violencia u otros valores.

"La parte amorosa es algo que yo siempre he tenido, siempre quise mostrar eso, creo que la televisión mundial y mexicana específicamente, necesita tener personajes amorosos, me emociona mucho que un personaje que representa amor, humildad y sensibilidad hubiera ganado, demuestra que al final el mundo si quiere eso, es parte de la población que votó quiere eso, de repente es no lo sabemos con las series que nos están metiendo con otros tipos de personajes que a lo mejor no es lo correcto", ahonda.

Finalmente, señala que, da gracias a la vida por poder ser un ejemplo a seguir para muchos, porque a pesar de que ha sufrido muchos tropiezos en su vida privada y profesional, nunca ha parado y sigue adelante tratando de cumplir sus sueños y ser un ganador.

"Para mí la oportunidad de decir, hay cosas que no conocen que sí en su momento me hicieron creer que no iba a estar aquí triunfando, entonces es súper padre decirle al mundo, tendrán situaciones que sientas que te van a derrumbar, pero solo eso pasará si tú dejas de trabajar y echarle ganas, si tú dejas de tener fe", expresa.

AF