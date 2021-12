Kalimba se quita la máscara

El pasado domingo 19 de diciembre, Kalimba, con su personaje de “Apache”, se convirtió en el ganador de la tercera temporada de “¿Quién es la máscara?”. El cantante se midió contra Gala Montes y Emilio Osorio en una reñida contienda en la que el carisma de su personaje sobresalió, robándose el cariño del público. En entrevista con EL INFORMADOR, el integrante de OV7 habla sobre esta hazaña en su carrera.

“Fue un proceso muy divertido el de ir conociendo a ‘Apache’ junto con el público e irlo creando también. ‘Apache’ es la esencia amorosa mía, la que tiene cualquier persona, la parte donde somos honestos, reales, amorosos y entregados, todo esto lo disfrute en grande. Y al final, saber que ganó un personaje que entrega amor constantemente, se siente increíble”.

Expresa Kalimba que aunque le habían contado cómo era el formato del programa, vivir la experiencia desde todos los ángulos, no se comparó con la información previa que tenía. “Desde que vi el vestuario sabía que me iba a permitir jugar, la verdad es que es muy tierno (el personaje) es como un niño tierno y juguetón de los que te enamoras inmediatamente y sabía que el personaje y yo nos íbamos a entender perfectamente, y eso también hizo que el público se enamorara”.

Musicalmente, a través de “Apache”, el público también pudo escuchar a Kalimba desde otros sonidos y estilos. “Estuvo padre jugar con distintos géneros y con la voz, y al tener que despistar un poco (al público y los investigadores) la idea era justo cantar algunos otros estilos sobre todo, que no permitieran saber quién estaba detrás de la máscara. Entonces, cantar ranchero y canciones de otros artistas que tal vez no me hubiera tocado en otro escenario, fue muy divertido y era hacerlo bien, porque no se trataba de un karaoke, era hacerlo de manera entretenida, con talento y con excelencia, fue un muy buen reto hacerlo”.

Supera las complicaciones

En cuanto a cuáles fueron los momentos más importantes para él durante la competencia, resalta Kalimba que hubo muchos: “cada vez que hablaba Yuri, Juanpa dijo también unas cosas muy específicas que tocaron mucho mi corazón, o las palabras que me dijeron todos, porque dijeron cosas muy lindas de mi personaje”. Confiesa que fue muy gratificante ver a los investigadores disfrutar sus números musicales, porque aunque él por dentro chorreaba sudor, se sentía contento de ver la magia que causaba “Apache”.

Expresa además que un proyecto como éste le permitió hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho, pero también tomar el reto era un riesgo. “Imagínate salir en el programa uno y que te gane alguien que no se dedica a lo que haces tú, como por ejemplo ‘El Finito López’ y que la gente dijera, ‘le ganó a Kalimba cantando’, claro que puede afectar de repente tu carrera, aunque no realmente cantando, porque es entreteniendo, plantándote en el escenario, pero también vale mucho la pena arriesgarte y jugar, cuando te subes al escenario tienes que presentar la mejor versión de ti quedes en donde quedes, porque la gente lo sabe, los disfruta y lo reconoce”.

Con la mira en el futuro

Con este proyecto Kalimba cierra el año formalmente, sin embargo, este domingo 26 de diciembre se presentará en concierto en Tlaltenango, Zacatecas como parte de su gira “6PM” que oficialmente arranca gira en abril del 2022. Guadalajara está incluida en las presentaciones, explica que a finales de enero publicará dónde y cómo con respecto a ésta y las demás ciudades en las que estará.

También presentará una nueva canción el 14 de enero, además se encuentra en los ensayos de “José el soñador” que inicia el 2 de febrero funciones.

¿Qué pasa con OV7?

Finalmente, con respecto a la gira pospuesta que tiene OV7, explica: “Ha avanzado que la pandemia ya bajó y eso nos permite más el poder reunirnos para poder empezar a checar qué seguiría. Habría otra vez que acomodar nuestros calendarios, regresar detalles, pero eso hasta que no estemos en una certeza absoluta de que podríamos hacer los conciertos, lo sabríamos, obviamente no queremos anunciar una gira que otra vez tuviera que ser pospuesta como lo fue con la pandemia y preferimos esperar que todo se asiente bien y tomar una decisión de qué sigue”.