¿Quién es la Máscara? 2021: Juanpa Zurita, Adrián Uribe y Jocho cumplen reto

Adrián Uribe y “Jocho” —quien en el programa "¿Quién es la Máscara?" 2021 resultó ser Emmanuel Palomeras— cumplieron el reto que le hicieron a Juanpa Zurita sobre tirarse de un avión en paracaídas. ¡Lo grabaron todo!

Fue a través de YouTube de “¿Quién es la Máscara?” donde se vivió este reto de Zurita.

Tras lanzarse en paracaídas, Adrián Uribe dijo: “La verdad no sé cómo le hice. No sé en qué momento me animé a aventarme”. Reveló que aventarse de en paracaídas era una de las cosas que quería hacer en su vida.

Por su parte, Emmanuel agregó que esta ha sido una de sus experiencias de su vida. “Valió la pena esa apuesta”, agregó.

Finalmente, Juanpa Zurita recordó que Carlos Rivera no ha cumplido el reto de aventarse en paracaídas tras dos años.

“Carlos, piénsalo”, dijo Zurita.

Así fue la experiencia de Adrián Uribe y Emmanuel Palomeras:

Este domingo a las 8:30 pm, el reality continuará con su programación con un especial donde, por primera vez, todos los personajes participarán en el escenario.

Erika Buenfil será la invitada en “¿Quién es la Máscara?” este domingo 14 de noviembre.

