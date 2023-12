El mundo del espectáculo se vistió de luto, luego de darse a conocer que la primera actriz Queta Lavat falleció ayer a los 95 años; la noticia la confirmó su familia.

Enriqueta Margarita Lavat Bayona, su nombre real, nació el 22 de febrero de 1929, en la Ciudad de México; hija de Francisco José Lavat Verástegui y Edelmira Bayona Oropeza, sus hermanos fueron los actores Jorge y José Lavat; además, fue prima de la actriz María Elena Marqués, quien sería la causante de que Queta iniciara su carrera en el cine mexicano. Cabe señalar que su carrera se vio coronada en abril de 2018, cuando recibió el Ariel de oro por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Queta participó en más de 100 producciones cinematográficas; también, trabajó en telenovelas, una obra de teatro y en el doblaje de voz.

Aunque su aspiración en un inicio era ser vedette, decidió cambiar el rumbo de su camino comenzando en 1945 haciendo radionovelas en la estación XEJP, donde cautivo su cálida voz; en 1946, por invitación de su prima María Elena, participó como extra en la película “Las colegialas”.

Entre las cintas más destacadas que hizo en la Época de Oro del cine mexicano se encuentran: “Dos tipos de cuidado”, “¡Acá las tortas!”, “Carita de cielo”, “Al caer la tarde”, entre muchas más. En el teatro hizo en el 2017 “Conversaciones con mamá”.

A lo largo de su carrera alternó con grandes figuras de la cinematografía como: Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Gloria Marín, Martha Roth, José Elías Moreno, Silvia Pinal, por mencionar algunos.

Su debut en las telenovelas fue en 1958 con “Un paso al abismo” a la que le siguieron éxitos como: “Rebelde”, “Corazón salvaje”, “La intrusa”, “Atrévete a olvidarme”, “La fuerza del destino”.

En televisión también trabajó en los programas unitarios “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Asimismo, tuvo segmentos de cocina tanto en la revista matutina “Hoy”, como en el noticiero “Expreso de la mañana”.

En el doblaje prestó su voz a producciones de anime como “Heidi”, filmes, series de televisión, series animadas como “Mafalda” y hasta especiales de TV como “Star Wars Holiday Special”.

En 1947, durante el rodaje de la película “La perla”, María Elena Marqués le presentó a quien sería el hombre de su vida Armando Carrillo Ruiz, un cinematógrafo que era asistente del director de fotografía Alex Phillips, con quien contrajo matrimonio en 1952 y procreó cuatro hijos: Teresa, Jorge (quien se convirtió en comentarista deportivo), Armando y Enrique. Su matrimonio duró hasta la muerte de su esposo el 17 de junio de 1994.

Si alguien aplicó el dicho que dice “renovarse o morir”, esa fue Queta Lavat, quien desde el 2021 empezó a consolidar una nueva arista a su carrera, ahora como influencer en las distintas redes sociales, algo que disfrutaba hacer al compartir sus recetas de cocina en espacios como TikTok.

En esta plataforma digital, la actriz cuenta con más de 721 mil seguidores en donde ha obtenido más de cuatro millones de me gusta a sus videos publicados.

“Yo no soy chef, ni he estudiado… Solamente practiqué tantísimos años y todo el mundo me dice ‘ay qué rico, qué sabroso’, así que todos mis consejos se los voy a pasar”, señaló Queta en su primer video de TikTok previo a enseñar cómo preparaba el jitomate sazonado.

Cómo cocer el pollo rápido y sencillo, nopales en su jugo, salsa verde, cómo guisar frijoles, mayonesa, fideo seco, chipotles, arroz, pastel de carne, botana rápida con surimi, natilla, pasta, sopa, mole verde, calabacitas, sopa de brócoli, jericallas, son algunas de las recetas que enseñó la actriz capitalina. Pero además de contenido gastronómico dedicaba clips para dar consejos a sus fans sobre temas de la vida diaria, belleza y compartir anécdotas sobre su vida y su trabajo.

El origen de “la arañita Lavat”

Durante su trayectoria en el cine, la actriz vivió grandes experiencias con actores como Jorge Negrete, quien la apodaba “la arañita Lavat”, pero… ¿Cuál fue el motivo? En una entrevista, la actriz recordó cómo se introdujo en el mundo del cine luego que de su prima María Elena Márquez la invitara a trabajar con ella. En esa época, Queta tenía 13 años y aunque quería aparecer en la pantalla, reconoció que en un principio se sentía avergonzada y hacía de todo para ocultarse de las cámaras, durante su debut en la filmación de “Las colegialas” de 1946.

También señaló que la película que la lanzó al estrellato fue “Dos tipos de cuidado” (1953). En esta cinta, la actriz obtuvo un papel protagónico, junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. Durante el tiempo que duraron las grabaciones, Lavat mantuvo un trato muy respetuoso con sus compañeros de reparto, sobre todo con Negrete, pues cuando conversaban siempre se refería a él como “don Jorge”, quien, a su vez, le llamaba mucho la personalidad de Queta, quien llevaba a cabo actividades que para él sólo realizaban las abuelitas, como tejer. De acuerdo con los recuerdos de la actriz, cada que descansaba entre una escena y otra, aprovechaba para ponerse a tejer, pues era una actividad que la apasionaba, pero que hacía que Negrete la cuestionara constantemente.

“Don Jorge me decía: ‘-¿Cómo que una niña tejiendo? No, esas son cosas de las abuelitas de allá de Guanajuato… ¿Usted, por qué teje?’”, fue a partir de ese momento que comenzó a llamarla “la arañita Lavat”.

