BTS: Hybe pide a los fans privacidad durante su servicio militar

La agencia Hybe de la famosa banda surcoreana pidió a sus seguidores que no visiten a los miembros del grupo en los centros de reclutamiento en donde realizarán su servicio militar.



El día de hoy la agencia informó en un comentario publicado en Weverse, una plataforma de Fans de K-pop que “RM, Jimin y Jung Kook iniciaron su proceso para el servicio militar.

Por otro lado, la agencia no informó sobre las fechas en las que los miembros del grupo comenzarán a realizar su servicio militar.

"Se están preparando para cumplir con sus obligaciones del servicio militar" e hizo un llamamiento a los aficionados para que no se desplacen a los campos de entrenamiento de cara el inicio de sus servicios para evitar posibles incidentes por aglomeraciones.

"Les pedimos que sigan amando y apoyando a RM, Jimin, V y Jung Kook hasta que completen su servicio militar y regresen a salvo", añade el texto.

El mensaje de Big Hit Music llega días después de que varios medios afirman, citando fuentes de la industria musical, que RM y V tienen previsto comenzar con el servicio militar el próximo 11 de diciembre, seguidos al día siguiente por Jimin y Jung Kook, lo que marcaría el alistamiento de todos los miembros del grupo.

Los otros tres integrantes que completan la banda, Jin, J-Hope y Suga, comenzaron el servicio militar en diciembre de 2022 y en abril y septiembre de este año, respectivamente.

Todos los varones hábiles deben cumplir en Corea del Sur con un servicio militar obligatorio que dura entre 18 y 21 meses, dependiendo del cuerpo en el que sirvan.

El sello discográfico de BTS anunció a finales del año pasado que el grupo se tomaría un descanso como conjunto hasta 2025, cuando está previsto que todos los miembros hayan cumplido el servicio.

Sus integrantes han venido publicando trabajos en solitario desde que se hiciera pública esta decisión.

Con una década de experiencia a sus espaldas, BTS ha roto diversos récords y ganando galardones nacionales e internacionales que ninguna banda de pop surcoreana había acumulado antes y fue el primer grupo asiático que logró convertirse en un fenómeno musical global.



