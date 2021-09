¿Qué opinión tienen sobre la despenalización del aborto, Adela, Susana y Rebecca?

El próximo viernes 15 de octubre, Adela Micha, Rebecca de Alba y Susana Zabaleta, se volverán a encontrar con el público tapatío a través de la puesta en escena, “Los mandamientos de una mujer chingona”, esta vez desde el Auditorio Telmex con un aforo del 50% por motivos de la pandemia actual.

Y durante su encuentro con los medios para hablar del espectáculo, las tres estrellas fueron cuestionadas sobre el tema de la despenalización del aborto en la República Mexicana.

Mientras Adela y Susana aplaudieron la noticia, resaltando el hecho de que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos, Rebecca de Alba dijo tener sentimientos encontrados porque ella no pudo ser madre, lo intentó, pero sus embarazos no llegaron a desarrollarse.

“Como yo perdí varios bebés… tuve varios embarazos, me costó muchísimo, y hasta la fecha, me imagino, cómo hubiera sido cada hijo o hija.

Entonces, es una cosa que yo no decidí, que simplemente sucedió. Y estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres decidamos cómo queremos llevar nuestra vida, si con hijos o sin hijos. Desconozco las situaciones, pero las sé de tantísimas mujeres, que más allá del deseo de ser madres, se las ha impuesto serlo, y cuando se tiene la oportunidad de decir, lo entiendo y digo, bueno, me parece que fue una decisión, fuerte e histórica, pero tengo un tema de que al haber perdido varios bebés, todavía no tengo como muy claro (decir) si estoy de acuerdo o no me parece, tengo una especie de conflicto”.

En ese sentido, Susana le compartió que perder un bebé por una situación que no estuvo en sus manos, no tiene nada que ver con la libre elección de una mujer sobre decidir sobre su cuerpo. “Una cosa no tiene nada que ver con la otra, Rebecca, yo creo que el ser soberana de tu cuerpo y el decidir lo que tú quieres y a la hora que quieres (es independiente de) lo tuyo (que) fue la naturaleza misma la que se hizo cargo del feto porque a lo mejor no venía bien”. Recordó Susana que muchas mujeres están en la cárcel por haber abortado y pidió informarse lo suficiente para entender a fondo, “es un tema muy fuerte”.

Finalmente, Adela cerró la conversación al decir que al día de hoy ningún juez en México puede detener a una mujer por abortar. “A mí me parece un hecho histórico y que va justamente a sentar un precedente, ningún juez del país, puede mandar a una mujer a la cárcel por abortar, porque ninguna mujer tendría que estar en la cárcel por ese motivo”.

MB