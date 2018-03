¿Qué hizo Guillermo del Toro después de ganar el Oscar?

Ha dormido sólo algunas horas ya que después de su gran noche en el Oscar, en donde su película "The Shape of Water" obtuvo cuatro estatuillas doradas, Guillermo del Toro convivió con varios amigos en un par de fiestas que se organizaron en la ciudad.

Era el hombre de la noche por lo que no podía faltar a las reuniones donde lo solicitaban.

Fue primero a la fiesta oficial de la Academia, "The Governors Ball", y luego a la de la compañía de su filme, 20th Century Fox.

"Al hotel llegué como las cinco de la mañana ya que después fuimos a una fiesta en las colinas pero fue algo tranquilo", dijo del Toro momentos antes de iniciar la entrevista en una suite de un hotel en Beverly Hills.

Fue una noche de muchos recuerdos.

"Sí, en parte por esta película, en parte por la trayectoria, en parte el recuerdo de 'El Laberinto del Fauno' hace 10 años, es decir, es una combinación de momentos muy bonitos", comentó Del Toro.

¿Qué pasaba en tu mente cuando sucedía la ceremonia y la película ganaba premios en una categoría y en otras no?

"Yo estaba muy tranquilo porque realmente en esta trayectoria no solo conoces las películas sino sabes los méritos de todas las películas, sientes como cada película conecta de manera diferente, en qué áreas conecta muy fuerte", comentó, "no llegas con la idea de que tienes que ganar cada nominación, lo hermoso de la nominación masiva es que sientes que hay un abrazo a la película de parte de todos los gremios que conforman la disciplina del cine en la Academia".

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando anunciaron tu nombre como ganador como Mejor Director?

"Lo primero estás en el momento, no piensas mucho, te levantas. Es un momento como hiperrealista, ves las cosas muy en foco. Hay, me imagino, muchísima adrenalina. Ves todo no en cámara lenta pero con muchísimo detalle", afirmó.

Una noche donde estuviste acompañado por muchos amigos, Alejandro G Iñárritu, Gael, Salma, cantó Natalia Lafourcade, estuvo Eugenio Derbez, una noche muy mexicana.

"Yo pienso que si lo fue, sobre todo se cierra un circuito muy bello que se empezó hace 10 años con Alfonso y con Alejandro con 'Babel', 'Los Hijos del Hombre' y 'El Laberinto' se ha ido cerrando ese circuito que para mí es un momento muy mágico", comentó.

jb.