Taylor Swift se convirtió en la gran ganadora de los MTV EMAs

Taylor Swift demostró que del dolor pueden salir cosas buenas y gracias a "All too well", canción que supuestamente narra la relación tormentosa sostenida con el histrión Jake Gyllenhaal, Europa se le entregó.

La estadounidense rescató la canción escrita y lanzada originalmente hace una década, para convertirla en una nueva versión de 10 minutos multiplataforma, que ayer domingo la convirtió en la gran ganadora de los MTV EMAs, otorgados a lo más relevante en el Viejo Continente, celebrados en Düsseldorf, Alemania. Swift, quien el mes próximo cumplirá 33 años, se llevó a casa los galardones de Mejor Artista, Video, Video largo y Pop. "A veces pienso en todas las formas que hubo para que este corto y momento casi no pasaran; hubo varias oportunidades para que esto no sucediera (ganar).

"La canción anterior salió hace muchos años, ni siquiera tenía pensado hacerle un video musical, pero los fans hicieron que esto ocurriera. Gracias a todos los que pensaron que esta canción tenía mucha más vida a cuando salió", dijo al recoger el premio principal. Ella dirigió el video de "All too well", lo cual la hacía sentir más orgullosa del resultado.

"He escrito y dirigido mis películas (cortos) desde hace mucho tiempo y aprendí que hacer esto puede ser una extensión natural de mis videos", indicó Swift. "Agradezco mucho me permitan hacer esto para vivir", recalcó la intérprete. La presencia latina se sintió con los actores Luis Gerardo Méndez ("Club de Cuervos" y "Nosotros los Nobles") y Miguel Ángel Silvestre ("La boda de mi mejor amigo"), quienes fueron los encargados de dar el premio a Anitta, como la mejor artista de la región. "La fuerza latina está en todos lados", exclamó Méndez.

¿Quiénes más fueron las ganadores en los MTV EMAs?

David Guetta, el DJ francés cuyo nombre fue de interés en México porque supuestamente se negó a darle un beso al influencer Kunno, esquivando el contacto incluso de mejilla, mostró que ese es su comportamiento normal. Cuando subió a recoger el premio a Colaboración por su trabajo con Bebe Rexha por "I' m Good (Blue)", se limitó a abrazar a quienes lo habían anunciado. El francés también obtuvo el premio en la categoría de Artista electrónico. Fuera de la premiación pública, se informó que la cantante Nicki Minaj fue condecorada como mejor Hip Hop y la mexicana Kenia Os elegida como la mejor del país, por parte de los votantes.

La ola coreana tuvo a sus representantes ganadores con Seventeen en la categoría de Artista nuevo, mientras que Lisa se llevó a casa el de Mejor K-Pop. Mientras Gorillaz obtuvo el galardón a lo Alternativo, Muse consiguió alzarse con la categoría de Mejor Rock, con lo que llegó un breve mensaje político.

"Está dedicado el premio a la gente de Ucrania y a Irán (donde) están peleando por la libertad de las mujeres y, por supuesto, a nuestros fans europeos", indicó la agrupación británica al recibirlo. De Ucrania se presentó el grupo rapero Kalush, acompañado de más de una decena de bailarines, ejecutando pasos tradicionales, pero adaptados al ritmo musical, al tiempo que en la pantalla principal se observaba el puño cerrado de una mano, símbolo de fuerza.

La cantante Rita Ora, y el actor Taika Waititi ("Avengers: end game" y "Thor"), quienes lucieron casi una decena de cambios de vestuario, fueron los anfitriones de la noche en la que Ava Max, Gorillaz, Gayle y One Republic, entre otros, integraron la parte musical.

FS