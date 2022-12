La cantante argentina Cazzu aprendió a la mala que si hay algo con lo que no puedes jugar en México es con el futbol, en especial con la Selección Mexicana.

Durante su participación en el Flow Fest, el pasado sábado 28 de noviembre, la novia de Christian Nodal hizo un pequeño comentario sobre el partido entre los equipos de México y Argentina, en el mundial de Qatar 2022, en el cual la selección liderada por Messi venció a la escuadra tricolor.

"¿Están tristes porque perdieron, no?", dijo la trapera, lo que ocasionó los abucheos y rechiflas de los fans que se habían dado cita para verla. Aunque inmediatamente después intentó arreglar su error asegurando que lo suyo no era futbol, el público no la perdonó, es por ello que durante su más reciente presentación, ahora en Puebla, la cantante reiteró su amor por México con lo que muchos tomaron como una disculpa pública.

La intérprete de "Turra", fue recibida con los brazos abiertos por los poblanos y, al parecer, ya conmovida por el cariño de sus seguidores dio un pequeño discurso asegurando que nunca hablaría mal de ningún mexicano.

"Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual", dijo en medio del escenario.

CAZZU DICIENDOLE A MEDIO MEXICO "ESTAN TRISTE PORQUE PERDIERON" JAJAJAJA REINA pic.twitter.com/86jIqeGny2 — sofi (@lalibydiva) November 28, 2022

Julieta, nombre real de la argentina, también explicó que al subirse al escenario y ver a la gente cantando y bailando sus canciones, cualquier tristeza y cualquier mal pensamiento se aleja de su cabeza, por lo que esperaba que esa noche a su público le pasara lo mismo: "Gracias por todo el amor, espero que estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan", finalizó.

Esta no es la primera muestra de cariño que la famosa ha dado hacia nuestro país, pues días antes, durante el concierto que ofreció en Guadalajara, cantó una nueva versión de su tema "Piénsame" acompañada por mariachi y su novio, Christian Nodal.

MF