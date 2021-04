Aunque la vida del Príncipe Felipe de Edimburgo parece que siempre estuvo a la sombra de su famosa esposa la Reina Isabel II de Inglaterra, tras el estreno de la serie "The Crown", la cual narra la vida de la familia Real Británica, algunos aspectos de la vida del príncipe salieron a flote.

Desde la primera temporada de “The Crown” de Netflix, que debutó en el servicio en 2016, se enfocó en la relación entre Isabel, antes de convertirse en Reina, y Felipe, cuando son novios y posteriormente se casan en un matrimonio que duró 73 años hasta la muerte del príncipe este 9 de abril a los 99 años de edad en el castillo de Windsor a dos meses de cumplir su centenario.

Aquí algunas de las cosas que supimos del Príncipe Felipe gracias a la serie de Netflix que el próximo año estrenará su quinta temporada y en donde el actor Jonathan Pryce dará vida al fallecido monarca en las últimas dos temporadas de la serie.

Netflix: Verdadero Origen de Felipe e Isabel II

Aunque desde que se casó con la Reina Isabel II en 1947 se convirtió en británico, lo cierto es que el origen de Felipe de Grecia y Dinamarca se remonta a su nacimiento en la isla de Corfú. Su familia vivía en la residencia de campo del alto comisionado británico para las Islas Jónicas. Sin embargo, en 1922, cuando el príncipe tenía año y medio de nacido su familia y se vieron obligados a abandonar la isla después de que la familia real en Grecia fuera exiliada.

Ancestros del Príncipe Felipe

El príncipe era descendiente directo de la reina Victoria, lo cual hace que tanto él como su esposa, la Reina eran de alguna manera parientes lejanos, pues ambos bisnietos de la Reina Victoria. Felipe incluso es el bisnieto mayor de la antigua soberana, mientras que la reina Isabel es descendiente directo del hijo mayor de Victoria (el rey Edward VII), el duque es descendiente de la segunda hija de la reina (princesa Alicia).

Hijo de una princesa

Felipe fue el quinto hijo de Alicia de Battenberg, nieta de la Reina Victoria. La madre del duque de Edimburgo padeció sordera congénita y su infancia se desarrolló en diferentes destinos, debido al trabajo de su padre como oficial naval, como Alemania o Inglaterra. Le diagnosticaron esquizofrenia en el año 1930 y tuvo que ser internada en Suiza, separándose así de su esposo y del resto de la familia. Tras la caída del rey Constantino II de Grecia y el estallido de un golpe de Estado que impuso un régimen militar en el año 1967, la princesa se trasladó a vivir al Palacio de Buckingham invitada por su hijo y por la reina Isabel II. Dos años más tarde, en 1969, falleció debido a las complicaciones de su salud.

Renuncia a nacionalidad

Para poder casarse con la Reina, Felipe tuvo que hacer bastantes concesiones, entre ellas dejar su título real griego en 1947. Se convirtió en ciudadano británico naturalizado, así que cambió su apellido a Mountbatten (nombre de soltera de su madre). Además para poder contraer matrimonio con la entonces heredera al trono, Felipe tuvo que renunciar a su religión ortodoxa griega y a su lealtad a Grecia. Perdió su título de "príncipe de Grecia y Dinamarca", pero su suegro el rey Jorge VI, le concedió el tratamiento de Su Alteza Real y lo nombró duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón Greenwich.

Su hijo favorito

Aunque durante años había hablado de la difícil relación e infancia de Carlos con sus padres Isabel y Felipe, la serie muestra que la educación estricta que recibió Carlos fue producto de Felipe, quien deseaba que su hijo recibiera una educación estricta y de estilo militar, similar a la que él tuvo. En la quinta temporada además de muestra que Felipe de Edimburgo no tenía predilección por Carlos, el heredero al trono y que su favorita era Ana del Reino Unido, con quien sentía más empatía y compartía gustos similares.

Príncipe Felipe: Así apodaba a Isabel II, según "The Crown"

Según Peter Morgan, quien es el creador de “The Crown”, el apodo que Felipe le decía a Isabel era "Repollo", tal como quedó constatado en la película de 2006 "The Queen", dirigida por Stephen Frears y en donde en una de las escenas, cuando él se mete en la cama, le dice a la Reina "muévete, repollo". Meses más tarde Morgan explicó que "Pregunté en los círculos reales y me dijeron de buena fuente que es así como el duque a veces llama la reina", explicó el guionista de la película al diario The Times.

AC