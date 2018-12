Primus visitará Guadalajara

El 2019 arranca fuerte, la leyenda del progresivo Primus dará una serie de presentaciones en México y Guadalajara no puede quedar fuera de la fiesta, Les Claypool y su proyecto se presentará el 18 de enero en el Teatro Diana.

Con su estilo único, irreverencia y haciendo maestría musical y más de 30 años de trayectoria (aunque no continuos), entre tantos otros atributos, han hecho de Primus una banda legendaria.

Funk metal, rock experimental, rock progresivo, innumerables etiquetas han tratado sin éxito de englobar el sonido de Primus, mismo que el propio Les ha descrito como "polcapsicodélica" en una de sus sarcásticas y atinadas conversaciones.

'Ambushing The Storm Tour', es el nombre de su más reciente gira, que enmarca su último disco 'The Desaturating Seven' con el que Primus continúa desafiando los límites de su propio legado musical.

'The Desaturating Seven' (2017) es el noveno trabajo discográfico de la banda californiana y el primero con material original desde Green Naugahyde (2011). Este LP contó con la participación del baterista Tim Alexander, uno de los fundadores del trío, quien no compartía grabaciones con sus compañeros desde Tales from the Punchbowl (1995), disco grabado 23 años atrás.

La producción fue basada en el libro infantil The Rainbow Goblins, escrito por el autor italiano de libros infantiles, Ul de Rico. Les Claypool solía leerle el libro a sus hijos cuando eran más pequeños y estaba fascinado por el arte del libro y el uso de los colores en este.

Los boletos ya se pueden conseguir a través de Ticketmaster y en taquillas del Teatro Diana.

Evento pata todas las edades

Precios:

Rojo $1600

Azul $1200

Verde $950

Naranja $650

Violeta $450

Palcos 1 $1600

Palcos 2 $1200

Palcos 3 $650