La plataforma Prime Video ha sumado a su catálogo “Voy a pasármelo bien”, filme que desde la comedia y una perspectiva fresca y divertida, llena de energía y buen rollo, comparte una peculiar historia al ritmo de la música de Hombres G, la mítica banda madrileña que forma parte de la memoria musical de varias generaciones en España y América Latina.

“Voy a pasármelo bien” es una historia de amor y de amistad que se prolonga a lo largo de los años y que tiene como escenario la ciudad de Valladolid, teniendo como protagonistas a Karla Souza (El Presidente, Day Shift), Raúl Arévalo (Antidisturbios, Dolor y gloria), Izan Fernández (Libertad), Renata Hermida Richards y Dani Rovira (Ocho apellidos vascos).

La película, producida por El Estudio, en asociación con Sony Pictures International Productions y Hombres G, en coproducción con Les Parapluies Rochefort AIE, Paraíso Torres de Satélite y con la participación de Prime Video y RTVE, está disponible para la audiencia de la mencionada plataforma, tanto en América Latina y Estados Unidos en Prime Video.

¿De qué trata “Voy a pasármelo bien”?

Situada en Valladolid, en septiembre de 1989, David y Layla acaban de empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho la banda española Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso.

A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, cuando están juntos, el impulso de cantar y de bailar las canciones de su grupo favorito es tan fuerte que se ponen a hacerlo en mitad de la calle. Y eso es porque se lo están pasando bien.

Treinta años después, nuevamente teniendo a Valladolid como escenario, David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro. A Layla las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir mejor: es directora de cine y ha ganado un Oscar.

La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Layla vuelve a la ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo. En 1989 y en 2022, los protagonistas de esta historia lucharán con todas sus fueras por no dejar ir a su primer amor.

MF