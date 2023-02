Este lunes 6 de febrero se estrena en Prime Video la comedia romántica “Casando a mi ex”, protagonizada por Zuria Vega, Memo Villegas y Juana Arias. La dirección es de Carlos González Sariñana, mientras que la producción recae en Mónica Lozano. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Zuria y Juana sobre este filme que desarrolla un triángulo amoroso lleno de muchos enredos.

Y es que la historia cuenta la vida de “Mariana” (Zuria Vega), una exitosa y feroz wedding planner, quien no cree en el matrimonio después de haber visto a su madre fracasar en varios intentos. Es así que decide terminar su relación con su prometido “Luis” (Memo Villegas). Él la sigue queriendo, por lo que inventa que está a punto de casarse con “Lucía” (Juana Arias). “Mariana” se ofrecerá a organizar la boda mientras que “Luis” hará todo lo posible para evitar que ella descubra la mentira.

CORTESÍA/ Prime Video

“Siempre ponemos expectativas en el otro y acabamos con el corazón roto o defraudados, porque en el momento en el que uno deposita en el otro lo que quiere, necesita y espera, pues sale embarrado. Uno tienes sus negociables y sus no negociables, y cuando alguien te dice: “no quiero esto”, pues es porque no lo quiere. ¿Por qué pensamos siempre que alguien va a cambiar por nosotros?”, dice Zuria Vega a colación de que “Mariana” y “Luis” terminaron porque ella no se quería casar y él sí, y ninguno se dio el tiempo de dialogar para llegar a una conciliación.

"A todos nos ha pasado (que decimos) ‘conmigo sí se va a casar’, ‘conmigo sí va a tener hijos’, o ‘conmigo va a dejar de salir de fiesta’… pero siempre estamos poniendo en el otro la responsabilidad. Y a mí lo que me gusta de la peli es que no es falta de amor el no querer cambiar de opinión” cuando no quieres hacer algo.

CORTESÍA/ Prime Video

En ese sentido, Juana Arias, la tercera en discordia de este triángulo amoroso, acota: “Se nos olvida que a veces uno debería hacer una lista de lo que quiere en su vida y en la pareja que una busca, porque de repente encuentras a una y como que se te olvida la mitad de las cosas que escribiste nada más porque te gustó ese día…. ‘y ahí voy viendo’, pero la lista sigue siendo la lista”.

Juana es “Lucía”, una amiga de “Luis” que viene de Colombia y busca su residencia en México, pero la burocracia es tan complicada que no le queda de otra que aceptar la propuesta que le hace, casarse con él para darle celos a “Mariana” y así ella también obtener sus documentos migratorios.“ La comunicación es todo en una relación. Y esto es lo que uno hace por los amigos, pero también está el tema de los papeles, y terminas en situaciones donde te metes en cosas un poco banales, (preguntándote) ‘¿Por qué estoy aquí? Yo no debería estar en esta situación porque no es lo que quiero’. Porque a ella no le gusta este wey, quiere a otra persona, y no está en el lugar donde ella quiere porque no se está escuchando a ella misma”.

Además, refiere Zuria que comúnmente en las historias que se cuentan las mujeres sin retratadas como las que quieren casarse, como si estuvieran desesperadas o tienen todos los problemas del mundo, y aquí con “Luis” es el contrapunto, él es el que se quiere casar y el que está cometiendo los enredos. Tanto Juana como Zuria esperan que la cinta sea del agrado del público.

