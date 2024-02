Siempre hay alguien que no está del todo contento en las ceremonias de premiaciones y en esta ocasión quien hizo berrinche fue el rapero Jay-Z, quien al recibir el galardón Impacto Global Dr. Dre, lanzó comentarios algo polémicos causando que la audiencia presente se incomodara.

Y es que el cantautor le reclamó a La Academia de Música por no concederle el Grammy por Mejor Álbum del Año a su esposa Beyoncé, destacando que a su favor, ella ha ganado el mayor número de gramófonos, más que ningún otro, pero no ha sido reconocida con esta terna. “Quien más Grammys tiene, nunca ganó álbum del año. Eso no funciona”.

También le dijo a los artistas presentes que algunos de ellos no pertenecían a las categorías a las que estaban nominados “y otros de ustedes pensaran que se lo merecían (el Grammy)”, pero pidió que no tomaran a mal sus comentarios, pues cuando está nervioso, se pone muy sincero.

También le agradeció a Dr. Dre porque por él los artistas de hip hop se convirtieron en estrellas de rock. “Gracias al colectivo de música negra por el trabajo que hacen y a los creativos jóvenes, espero sumar a lo que ustedes hacen”.

CT