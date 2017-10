Portugal en Guadalajara

Los músicos que conforman la agrupación estadounidense Portugal The Man estarán de regreso en Guadalajara, ciudad de la que guardan bastantes recuerdos, entre ellos, Zach Carothers, en entrevista con este medio, cuenta la anécdota de su visita a la Perla Tapatía el año pasado.

“Cuando estuve en Guadalajara me enfermé, pero fue totalmente mi culpa y lo valió: comí demasiado. La comida ahí es asombrosa. Pasamos una noche en esta ciudad y era justo Día de Gracias, y el chef del hotel nos dio como un tipo de cena tradicional para festejar el día, y fue increíblemente buena. Entonces, yo comí hasta que no pude dormir, estuve acostado durante toda la noche, girando por la cama en total dolor, porque la comida es así de buena, no pude detenerme… comí demasiado, unos tipos sándwiches con algo picante… con salsa encima, algo típico de Guadalajara que estaba realmente rico”.

Recuerdos de Guadalajara

Por otro lado, además de la comida que dejó al baterista del grupo musical fascinado, también encuentran en la cultura y en el público mexicano algo encantador, que los hace querer presentarse acá cada vez que tienen la oportunidad.

“México tiene un público maravilloso, la gente realmente se vuelve loca, uno puede sentirlo desde el escenario, de hecho, para mí son mejores que el público acá en Estados Unidos. Particularmente en Guadalajara fueron bastante cool, siempre tenemos en cuenta que el público mexicano es el mejor. Entonces, espero que esta vez sea mejor, estoy seguro que lo será. Cada vez que vamos nos la pasamos muy bien, además, la cultura de ahí en general es bastante divertida y vibrante, sentimos la fiesta en el aire”.

Así, están a la expectativa del concierto, en el que presentarán su nuevo material discográfico “Woodstock”. Aunque “todavía no tenemos exactamente el show preparado. De cierta forma, nos gusta esperar hasta estar ahí, mirar al público qué tal están, siempre tratamos de estar conectados con ellos y cambiar cuestiones del espectáculo en relación a eso”.

Woodstock

Su más reciente álbum, lanzado a mediados de junio del presente año, guarda una historia particular, que refleja el interés sociopolítico de la banda; pues pese a que tenían otro disco preparado, el cambio de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales, los hizo querer alzar la voz.

“Trabajamos por muchos años en otro álbum, entonces quedamos un poco atorados porque la política americana se está poniendo verdaderamente loca, y entonces, justo cuando terminábamos el otro álbum sucedió este cambio, justo antes de que ese estúpido estuviera en la casa blanca. Decidimos tirar todo esto, y empezar de nuevo. Porque no puedes no mencionar el elefante que está en el cuarto. Estoy feliz de que lo hayamos hecho así”.

Por otro lado, la portada del álbum difiere bastante de los discos anteriores, y la historia detrás de la imagen de un auto incendiándose es igualmente curiosa.

“Tenemos un amigo que es muy bueno con la fotografía, él es también de Oklahoma pero estaba de vacaciones en Los Ángeles con su familia, estaba en un taxi de camino a Disneyland, y en el camino vio un coche los 80 en fuego, y se asomó por la ventana y tomó una fotografía de esto, y es bastante loco, porque el fuego realmente proviene de adentro del automóvil, así que surgen muchísimas preguntas. Realmente nos gustó, porque posee lo que más me gusta del arte, que te haga pensar, preguntarte, y muchísima gente prefiere que el arte afirme, pero yo me inclino porque el arte cuestione en lugar de aseverar”.

ASISTE

Portugal The Man se estará presentando el viernes 20 de octubre a las 19:00 horas en C3 Stage.