"Popeye", sicario de Pablo Escobar, recurrente en las "narcoseries"

La influencia de John Jairo Velázquez, alías "Popeye" en el mundo del narco, donde afirmaba haber matado a decenas de personas, ha sido imán para las producciones televisivas.

No se ha usado su nombre de pila en al menos dos de ellas, pero las producciones han dado las pistas suficientes para saber que se trataba del sicario colombiano.

En "Pablo Escobar: el patrón del mal", de 2012, se le bautizó como "Marino", siendo interpretado por el actor Carlos Mariño.

"Fue bonito verme interpretado, porque aborda el personaje con mucho respeto", dijo en una entrevista Velázquez para la revista "BOCAS".

Y en "Narcos", de la plataforma Netflix, presuntamente es Velasco, siendo interpretado por Alejandro Buitrago. Al actor se le rapó y aparece en escenas importantes de asesinatos ordenados por Escobar.

La controversia ha sido fuerte en este último caso, pues en la producción el capo muere, mientras que en la vida real vivió varios años más.

Recientemente tocó a Juan Pablo Urrego darle vida en la serie "Sobreviviendo a Escobar: el JJ", compuesta por 60 episodios.

El actor y Velázquez se reunieron previo a las grabaciones para conformar al personaje que puede ser visto en Netflix.

"Tuve la oportunidad de hablar con este personaje que estoy interpretando para que me contara cosas, para que me hablara (…) Nos reunimos, conversamos, él me habló de su vida, de las cosas que le fueron sucediendo, cómo fue su paso por la cárcel", explicó en 2017 el actor.

