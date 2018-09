Pone de cabeza “la vida” de Kate del Castillo

La era de los personajes atrapados en el cliché ya terminaron para Isabel Aerenlund, quien aceptó el reto de retratar a “Kelly Crawford”, la antagonista ddama fugitiva interpretada por la mexicana Kate de Castillo, en una historia que refleja muy de cerca los conflictos políticos y sociales de México.e “Ingobernable”, la producción original de Netflix que recién estrenó su segunda temporada y significa el regreso de “Emilia”, la primera

“Creo que el éxito de ‘Ingobernable’ se debe a que es una representación bastante cercana a la dura realidad de México y se repite en otros países. Esta segunda temporada va muy bien, presenta nuevos personajes, completa en su narrativa todo el panorama que se vivió en la primera entrega”, explica Isabel Aerenlund al destacar el impacto internacional que la serie, creada también por Epigmenio Ibarra, tiene al ser transmitida en 195 países.

Isabel señala que integrarse al elenco de “Ingobernable” es un paso enorme en su carrera ante las expectativas y polémicas que la producción de Netflix ha generado al retratar desde la acción y el drama la complejas situaciones que atraviesa la sociedad mexicana en la actualidad y en la que se ven reflejados personajes que muestran sus claroscuros desde una mirada realista y sin etiquetas de buenos o malos.

“La serie aporta una discusión bastante necesaria para nuestra sociedad, me llamó la atención ‘Kelly’ porque es un personaje bastante complejo porque su forma de ser no nace de la nada, su maldad no es espontánea, refleja un poco a humanos que también por el tipo de infancia o juventud que tuvieron llegan a desarrollar actos complejos. ‘Kelly’ no es un humano de admirarse, pero exhibe a la gente corrupta, narcos o políticos, también son humanos, que todos de alguna forma somos responsables de generar a este tipo de personajes”.

Isabel hace hincapié en la importancia de no confundir o distorsionar el mensaje que se busca compartir a través de los personajes expuestos en “Ingobernable”, pues para los actores es una forma de expresión artística de retratar lo que ocurre fuera de cámaras en su día a día como ciudadanos, por lo que ofrecer personajes con matices más humanos y realistas es una necesidad que también buscan como espectadores.

“Estos personajes son parte de la globalización que se vive en el entretenimiento. Como actores estas historias nos permiten presentar producciones de mayor calidad internacional que realmente logren empatizar con el espectador, de reflejar lo que se vive”.

Isabel recalca que la misión de los actores en proyectos como “Ingobernable” es apostar por historias que aporten y sensibilicen a la sociedad sobre lo que acontece y eso cómo impacta en lo personal y colectivo.

“Siempre puedes generar impacto como actor, ya sea a través de las comedia o el drama. Para eso sirve el arte. Lo que presenta ‘Ingobernable’ no es una discusión cómoda pero sí necesaria”, expresa la actriz al celebrar también la apertura que las productoras y medios de comunicación tienen ahora para impulsar historias que anteriormente eran censuradas por sus temáticas políticas y públicas.

“Existe una evolución como sociedad y como industria, todo va madurando, ahora tenemos oportunidad de hablar de historias más directas, eso es un gran beneficio para todos (…) nuestro trabajo es representar historias de la forma más verdadera posible, desde un inicio sabemos separar que estos personajes no somos nosotros, que fuera del set somos otro ciudadano, tenemos claro lo que es la ficción y la realidad”, finaliza.