El comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido en la industria del entretenimiento como “Polo Polo” y famoso por su humor de doble sentido, falleció ayer a los 78 años de forma natural y en su domicilio, según informaron sus familiares.

Considerado uno de los maestros de la comedia mexicana y reconocido por sus albures, García Peláez (León, Guanajuato, 1944) sufría de demencia vascular y estaba siendo atendido en su casa, dijo ayer su hijo Paul García en el programa de TV Azteca, “Ventaneando”.

“A las 5:15 de la mañana dejó de respirar y ya está. Siempre arropado por la familia, mi hermana estuvo pendiente de él, nunca quiso entrar en una institución y (quería) que lo cuidáramos nosotros”, explicó su hijo. El comediante fue velado la tarde de ayer en la funeraria Gayosso Sullivan de la Ciudad de México.

Cabe señalar que “Polo Polo” se retiró de los escenarios en 2016, y en dicho momento se especuló que padecía Alzheimer; sin embargo, la familia siempre lo negó y su hijo reiteró ayer que sufría de demencia vascular, algo que le producía “pequeños episodios de derrames”.

Sin duda, “Polo Polo” se consagró en las décadas de los ochenta y noventa como uno de los referentes de la comedia mexicana, actuando en locales de la capital del país, participando en programas de televisión y saliendo de gira por Estados Unidos.

Su humor destacó por el doble sentido, el lenguaje explícito y las referencias sexuales, además de ser considerado uno de los pioneros del Stand Up.

En su vida personal, García Peláez tuvo dos hijos, estuvo casado tres veces y le gustaba la literatura y la música, según matizó su hijo Paul García.

La última vez que fue visto

La vida de “Polo Polo” transcurrió entre sus polémicos chistes y los escenarios donde los contaba. Durante más de 40 años de trayectoria, el comediante arrancó las sonrisas y carcajadas de su público; sin embargo, tras su divorcio (en 2016) desapareció “misteriosamente”.

El retiro del comediante causó gran intriga entre sus fans; sobre todo, por las especulaciones que circulaban sobre su salud.

Lo cierto es que el también actor no sólo se ausentó de las cámaras y los reflectores, también del ojo público y hasta de su círculo de amistades. Nadie sabía nada de él, hasta que en 2018 una revista de circulación nacional publicó unas fotografías y un video donde se le pudo ver en una taquería junto a una de sus hijas.

La revista, incluso aseguró que una persona cercana a “Polo Polo” les habría dado algunos detalles sobre cómo eran los días del famoso tras su diagnóstico y que si no mantenía contacto con nadie, era por disposición de sus hijos.

En las imágenes publicadas por la revista se podía ver al cómico tranquilo y por momentos hasta sonriendo, mientras conversaba con su hija y una amiga de ésta, quienes terminaron por retirarse de la mesa y dejarlo solo un par de minutos. Esa sería la última vez que se le vería con vida en público.

Lo despiden amigos y colegas

Tras darse a conocer la noticia del deceso del legendario comediante, sus amigos más cercanos, muchos de ellos famosos, ayer lloraron su muerte y lo despidieron a través de las redes sociales.

Uno de los primero en reaccionar a esta noticia fue Lalo España, quien no sólo lamentó la pérdida de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, nombre real del comediante, también le extendió sus más sinceras condolencias a la familia: “Q.E.P.D. el gran ‘Polo Polo’. Su simpatía y talento para el humor nos regalaron años maravillosos de risas. Mis condolencias para sus seres queridos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Mauricio Castillo y Víctor Trujillo también se pronunciaron sobre la partida del genio de la comedia, incluso, éste último le agradeció por todos los momentos inolvidables que le hizo pasar en vida: “Gracias por tantos buenos momentos. Descansa en paz, querido ‘Polo Polo’”.

“Un genio de la narrativa humorística, el mejor contando chistes. Que Dios te reciba ‘Polo Polo’”, compartió por su parte el conductor Esteban Arce.

Pero “Polo Polo” no sólo dejó huella en aquellos a quienes conoció, también las nuevas generaciones de comediantes le dedicaron unas palabras.

“Qué triste lo de ‘Polo Polo’, el más grande en los escenarios. Que los dioses de la comedia ya lo estén consintiendo mucho del otro lado”, expresó Slobotzky, miembro del programa de YouTube “La Cotorrisa”.

Finalmente, el standupero, Franco Escamilla, también reaccionó y aseguró que con la muerte de “Polo Polo” “el mundo perdió parte de su alegría… El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro ‘Polo Polo’. Q.E.P.D. Un Marlboro rojo y un ‘coñaquito’ a la salud del mejor de todos los tiempos”.

Agencias

Llegada de la carroza fúnebre a la agencia funeraria donde fue velado “Polo Polo”. EL UNIVERSAL

Para saber

¿Qué es la demencia vascular?

“Polo Polo” falleció de causas naturales; sin embargo, se dio a conocer que padecía demencia vascular. Según Mayo Clinic, la demencia vascular es un término general que describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro.

Los síntomas de la demencia vascular varían según la parte del cerebro donde disminuye el flujo sanguíneo; sin embargo, los más comunes son: una baja en la velocidad del pensamiento y la resolución de problemas. A los anteriores se suman:

Desorientación

Dificultad para prestar atención y concentrarse

Capacidad reducida para organizar pensamientos o acciones

Deterioro en la capacidad para analizar una situación, desarrollar un plan eficaz y comunicar ese plan a otros

Lentitud al razonar

Dificultad con la organización

Dificultad para decidir qué hacer a continuación

Problemas con la memoria

Intranquilidad y agitación

Depresión o apatía

Para fans

Los chistes más polémicos

La muerte de “Polo Polo” deja un hueco en la comedia mexicana. Durante su carrera diversos chistes lo hicieron famoso y se quedaron en el imaginario colectivo. El comediante tenía una cuenta de YouTube donde sus fans podían escucharlo y disfrutar del contenido que compartía regularmente.

Dicho canal que se mantuvo activo hasta hace poco más de un año contaba con más de 458 mil suscriptores; actualmente, continúa abierto. De hecho, allí publicó videos de chistes que formaron parte de su “Gira del Adiós”. Pero, ¿cuáles son algunos de sus chistes más controversiales?

“El Padrecito”

“El Indito”

“Los Borrachitos”

“Arreglando el Chino”

“Agujero en la cabeza”

¿Dónde escuchar los chistes de “Polo Polo”?

En plataformas como YouTube y también están disponibles en Spotify.





No le tuvo miedo al albur

“Contenido exclusivo para adultos”, se leía en los cassettes y discos compactos que salían de México al mundo con la comedia de “Polo Polo”; de hecho, su discografía está conformada por 22 producciones.

Sin duda, el comediante marcó una época de la comedia en la que el albur era restringido por su contenido sexual, pero quizá por esa misma razón era la sensación del humor. “Polo Polo” fue un maestro del doble sentido. Nacido en una familia de zapateros, Leopoldo aprendió del albur siendo un empresario de la industria del calzado en una fábrica de la colonia Peralvillo y encontró su pasión en contar chistes coloridos en los clubes nocturnos, primero en los que no recibía remuneración y poco después en los más grandes del país, como en el del Hotel Crown Plaza de la Ciudad de México, en el que debutó en 1986.

Su fama comenzó cuando se convirtió en el primer comediante mexicano en grabar en vivo uno de sus espectáculos en un disco que editó la compañía discográfica Musart, en 1984, titulado “El viaje a España” y que a pesar de la censura en radio vendió más de 100 mil copias, con el que estableció el récord del espectáculo con mayor duración.



Pionero del Stand Up

Los detalles dentro de sus anécdotas cómicas, que él mismo aceptó se trataban de sus propias experiencias, lo hicieron un precursor de lo que hoy se conoce como el Stand Up Comedy.

“Como caja fuerte no me hallabas la combinación por ningún lado, me subí al taxi, subí las petacas... y las maletas, todo”, contaba Polo Polo en su show “El viaje a España”, que dura más de 30 minutos.

Por su carisma y su talento participó no sólo en comerciales de televisión, donde surgió su apodo, sino que también participó en distintas cintas del cine, como: “Sólo para adúlteros” y “Dando y dando, pajarito volando”.

También apareció en la cinta “La lechería de Zacarías” (1987); además, condujo el programa televisivo “Con Ganas”.

Cabe destacar que compartió escena con comediantes de la época, como: Héctor Suárez y Jorge Falcón, además, formó parte de “La escuelita VIP”, de Jorge Ortiz de Pinedo y en 2010 adaptó su comedia al mudo digital abriendo su propia página y transmitiendo en diferentes cadenas televisivas su espectáculo “El Show de Polo Polo: Reca(r)gado”.



CT