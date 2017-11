Policía de Beverly Hills investiga a Weinstein y Toback

La policía de Beverly Hills dijo en la noche del martes que investiga "múltiples quejas" contra el productor Harvey Weinstein, caído en desgracia ante una avalancha de acusaciones de abuso sexual, y el director James Toback, contra quien también hay numerosas alegaciones.

Las acusaciones contra Weinstein publicadas el mes pasado por The New York Times y The New Yorker alentaron a otras personas, desatando una cascada de denuncias de agresiones sexuales contra importantes figuras de Hollywood y de otras partes.

El comunicado de la policía no proporciona detalles sobre las "quejas" e indicó que por el momento no divulgará información adicional.

Cerca de 60 mujeres, incluyendo a estrellas como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino acusaron a Weinstein de abuso sexual y acoso, en tanto fue objeto de acusaciones de violación. El niega ninguna acción no consensuada.

Los Angeles Times entrevistó a 38 mujeres que acusaron a Toback de encuentros sexuales no deseados, y el diario dijo que se había inundado de e-mails y llamadas telefónicas de otras 200 tras la publicación de la historia.

Al igual que Weinstein, Toback rechazó las acusaciones.