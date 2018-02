Polémicas cinematográficas

El próximo 4 de marzo se desarrollará la edición número 90 de los Premios de la Academia o mejor conocidos como la Entrega del Oscar a lo más destacado del cine. Y como es un evento en vivo que año con año ven millones de personas desde cualquier parte del mundo, es una ceremonia que no pasa desapercibida y en la que puede suceder de todo, desde los momentos de gloria, hasta los más bochornosos, nadie tiene escapatoria.

Este año los discursos en contra del acoso sexual en Hollywood se harán notar en la gala, así como ya sucedió en los Globos de Oro y en los SAG Awards a raíz de que en 2017 se diera a conocer el caso del productor Harvey Weinstein, un depredador sexual que hostigaba a las actrices de la meca del cine para que cedieran a sus peticiones, de lo contrario destruiría sus carreras. Y la cloaca se destapó dejando varios nombres de acosadores al descubierto: Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Rarner y James Toback, entre otros.

A raíz de estos hechos se empezaron a realizar movimiento sociales liderados por mujeres y se contaban experiencias con el hashtag #MeToo. También se realizó una organización llamada “Time´s Up” donde no sólo se busca parar el acoso sexual, también se quiere dar mejores oportunidades de trabajo a actrices, productoras, cineastas y demás áreas donde se desarrollan las mujeres, además de buscar atención a los grupos femeninos vulnerables y a las minorías.

La polémica siempre ha estado presente en las entregas de premios y a continuación presentamos un recuento de los momentos más bochornosos, cómicos y desastrosos del Oscar.

PARA RECORDAR

• “El Dictador” Sacha Baron Cohen

En 2012, La Academia le había advertido al actor y comediante británico Sacha Baron Cohen que no acudiera vestido a la alfombra roja como dictador, justamente él quería publicitar su película que llevaba el mismo nombre. Entonces, decidió no hacer caso y se fue a la gala como un personaje que asemejaba a Bin Laden y Saddam Hussein, llevaba con él a dos modelos. Y claro que al pisar la ceremonia, lo invitaron de inmediato a salirse de ella.

• Rompen el corazón de “La La Land”

En este mes se cumple un año del bochornoso momento que vivió el elenco de “La La Land” cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway los anunciaron como ganadores a mejor película, pero no hubo ni tiempo para las lágrimas ni asimilar lo que había pasado, apenas la producción del Oscar se dio cuenta del error, informaron de inmediato que “Moonlight” era la cinta ganadora.

El “dubitativo” Oscar de Marisa Tomei

En 1993 en la categoría de Mejor actriz de reparto sólo estaba una americana en la contienda: Marisa Tomei, las otras eran Catherine Deneuve (Francia), Judy Davis (Australia), Joan Plowright (Reino Unido) y Vanessa Redgrave (Reino Unido). El actor Jack Palance fue el encargado de entregar la estatuilla, pero se tardó en decir el nombre, muchos adjudicaron que era porque había otra ganadora y no Tomei, y como ella era la única americana, él prefirió otorgárselo a Marisa. Luego se reconfirmó que era la absoluta ganadora.

Los vestidos de Jennifer Lawrence

En 2013 Jennifer Lawrence se convirtió en la ganadora del Oscar a Mejor actriz por “Los Juegos del Destino”, sin embargo, esa no fue la noticia viral de la estrella, sino su tropezón al subir las escaleras para recoger la estatuilla, el vestido se le atoró entre los zapatos y la imagen rodó por el mundo. Antes, ese mismo año al recoger el SAG por la misma categoría y misma película, su vestido azul marino se le desprendió al subir los escalones, dejándole las piernas al descubierto, pero supo remediar la situación. Sin embargó, para hacer una tradición de su llegada a las galas, en 2014 al pasar por la alfombra roja del Oscar también se cayó.

#OscarSoWhite

En 2016 surgió el hashtag #OscarSoWhite, pues tanto en ese año como en 2015, no hubo talento afroamericano nominado en las principales categorías. Desde el 2014 Lupita Nyong’o se había convertido en la última nominada y ganadora de raza negra en la ceremonia del Oscar. Entonces en 2016 todas las celebridades y empresarios de color se manifestaron y dio resultados. “Moonlight” ganó como mejor cinta y además de temática gay, doble prejuicio eliminado. Ese año también ganó el Oscar a Mejor actor de reparto Mahershala Ali por la misma cinta y Viola Davis a Mejor actriz de reparto por “Fences”.

Brie Larson VS Casey Affleck

En la entrega del 2017 se vivió otro momento incómodo. Brie Larson, ganadora a mejor actriz en 2016, tenía que entregar el premio de mejor actor 2017 y el ganador fue Casey Affleck, quien también fue acusado de acoso sexual y de reacciones violentas en 2010 tanto por la productora y directora del falso documental “I’m Still Here”. Brie quien a raíz de filmar la cinta “La habitación” —por la que ganó la estatuilla— se ha vuelto todavía más una defensora de los derechos de las mujeres, decidió no aplaudirle y hacerle una mueca silenciosa al actor.