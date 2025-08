Marca MP es una de las agrupaciones más influyentes del regional en los últimos años. Originarios de California, Estados Unidos, pero con raíces profundamente mexicanas, este grupo ha sabido conquistar al público tanto en su país de origen como en el nuestro, gracias a su estilo fresco que fusiona el sierreño tradicional con toques modernos. La banda se formó en 2018 en la ciudad de San Bernardino, y desde entonces ha tenido un ascenso meteórico en la industria musical.

La fama de Marca MP comenzó a despegar a través de redes sociales, particularmente con su tema “El Güero”, una colaboración con Grupo Firme que rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. Este éxito marcó el inicio de una carrera llena de logros y reconocimientos dentro del género. La autenticidad de su propuesta, sumada a letras que conectan con el sentir de la juventud, ha sido clave en su popularidad.

Marca MP está por escribir un nuevo capítulo en su carrera con el anuncio de su esperada gira por México. Esta etapa comenzará con un gran concierto en Jalisco, el próximo 29 de agosto, en el Auditorio Telmex, donde abrirán oficialmente su tour en territorio mexicano. La presentación promete ser una noche inolvidable, no solo por el carisma y energía del grupo, sino porque marca el inicio de una serie de conciertos que los llevarán a recorrer varias ciudades del país, reafirmando así su conexión con el público mexicano.

“Nos sentimos confiados y sabemos que el público aquí de Guadalajara nos va a recibir muy bien”, comentó Pedro Vargas, “El Chato”, vocalista principal de la agrupación, ayer durante la visita de la banda a Guadalajara.

“Ya hemos estado en las Fiestas de Octubre y el público nos aceptó, entonces esperamos que este concierto sea mejor. Estamos preparando un show especial, esta va a ser nuestra presentación oficial aquí; hemos visto los eventos que se llevan a cabo aquí, y queremos que el de nosotros también sea uno de los mejores”.

Marca MP decidió que Guadalajara fuera su punto de partida debido a su sólida base de fanáticos, una de las más grandes de México.

“Estuvimos mirando todas las plazas en México donde estábamos fuertes, y Guadalajara es una -si no la más fuerte- donde los fans nos apoyan, entonces decidimos empezar aquí en el Auditorio Telmex”, comentó Omar Valdivia, guitarrista. “Esperemos que el 29 de agosto se deje venir toda la gente y se divierta. Nunca hemos tenido una gira oficial como tal en México, acá el fan es más entregado. Nosotros sentimos que aquí en México el fan valora más el ver a un artista, se siente más cariño”.

Estos jóvenes exponentes del regional están viviendo la música en tiempos convulsos, desde su posición en Estados Unidos con las redadas de migrantes, hasta el delicado panorama que se vive en Jalisco en cuanto a los corridos y la apología del delito. “Sí ha habido un cambio en Estados Unidos”, dice “El Chato”, pero a nosotros nos queda apoyar con nuestra música, sabemos que ahorita son momentos difíciles allá, especialmente en California, que es donde radicamos. Sabemos que, primero Dios, esto va a pasar, a nosotros nos queda sacar música, dar a los fans melodías”.

En cuanto a la situación en Jalisco, el evento adquiere una dimensión especial dentro del contexto local, debido al debate sobre los narcocorridos, en el que las autoridades estatales han endurecido su postura frente a canciones que hacen apología del crimen organizado. Aunque Marca MP no se caracteriza por interpretar narcocorridos de forma explícita, su presencia en un escenario como el Auditorio Telmex representa un momento significativo dentro de esta discusión pública. No obstante, “El Chato” aseguró que sus fanáticos pueden estar tranquilos. “No tenemos esa preocupación porque nuestro repertorio está muy amplio”, dice. “Muchos de nuestros éxitos son canciones románticas, y no tendríamos problema en hacer un concierto con pura romántica”.

El concierto con el que Marca MP abrirá su gira por México se llevará a cabo el viernes 29 de agosto de 2025 a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del recinto, con precios que oscilan entre los 400 y los 3 mil 400 pesos, según la zona y el tipo de acceso.

Detalles de la agrupación

El grupo está conformado por Pedro Vargas, mejor conocido como “El Chato”, quien funge como vocalista principal; lo acompaña Omar Valdivia, en la guitarra; Ismael Villano, en el tololoche, y Ernesto Franco, en la tuba. Juntos han consolidado un sonido que, sin abandonar las raíces del regional mexicano, se siente contemporáneo y cercano a nuevas generaciones de oyentes.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como “El Güero”, “Recostada en la Cama”, “Te Apuesto” y “Me Estoy Acostumbrando”. Cada uno de estos temas ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de música latina, acumulando millones de reproducciones en YouTube y Spotify. Marca MP continúa consolidándose como uno de los referentes más importantes del regional mexicano actual. Su próxima gira en México, encabezada por el concierto en Guadalajara, representa un paso más en su trayectoria musical.

Todos a bailar con “El Güero”

Marca MP en concierto en el Auditorio Telmex, el 29 de agosto, a las 21:00 horas.

CT