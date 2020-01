Plutarco Haza se pone bilingüe

El actor mexicano Plutarco Haza comienza el 2020 con el pie derecho, durante los próximos meses veremos su trabajo tanto en cine como en televisión con proyectos que estuvo rodando durante 2019. Y en entrevista adelanta en qué consisten estos, así también continúa en teatro con la puesta en escena “Dos más dos”, en la Ciudad de México, donde alterna los personajes con Adal Ramones y Mauricio Islas, señala que estarán saliendo de gira a Estados Unidos, así como al interior del país.

Sobre sus proyectos en cine, la película que filmó es “El Jardín aka: Narco Killer”, su primera película en inglés, la cual es una coproducción entre Inglaterra, Suecia y México; el filme será estrenado a mediados del 2020: “Fue un casting de tres años para encontrar a los actores, porque sí tenían que ser actores mexicanos, pero que hablaran perfectamente en inglés, y me quedé con el antagonista, un empresario que hace un acto terrible contra una comunidad de campesinos y dos de ellos se quieren vengar de esta cadena de mafia y narcotráfico y el último eslabón de la cadena soy yo”.

Plutarco dice que para él fue un sueño rodar en inglés y espera que este trabajo permita que se le abran puertas para otros proyectos internacionales. También continúa con “El señor de los cielos”, la temporada siete ya se estrenó en Estados Unidos por Telemundo, pero en México apenas será transmitida; en ésta interpreta al personaje de “El ingeniero”, pero en esta entrega sólo hace una participación especial.

Sobre lo polémica y exitosa que ha sido esta serie, el actor reflexiona sobre su impacto entre la audiencia: “Querer poner el acento en que las series o películas donde el protagonista es narcotraficante son las causantes de la violencia en el país es totalmente absurdo, es querer lavarse las manos tanto el gobierno como la sociedad. Nosotros simplemente retratamos lo que vemos, tanto directores como actores y productores vamos retratando la vida, y si no existiera la corrupción, pues no lo haríamos. Si alguien toma como modelo a un tipo que es macho golpeador, etcétera, es un problema de la educación de este país, porque yo vi de chico ‘El Padrino’ y muchas películas en donde el protagonista era el mafioso y nunca quise serlo, porque en casa me educaron que eso estaba mal”, concluye el histrión.

Desde distintas ventanas

Otro proyecto en el que está Plutarco es en “No te puedes esconder”, una sinergia de Telemundo y Netflix. En la televisora ya tuvo su estreno y solo espera que llegue a la plataforma en streaming. Este proyecto es una coproducción de México y España que protagoniza Blanca Soto y que consta de 10 capítulos. Para Plutarco tener la posibilidad de desarrollarse en distintos formatos y empresas de entretenimiento le ha significado un crecimiento profesional.

“Es un momento padrísimo, yo ya soy independiente desde antes de que comenzara todo este ‘boom’ de las series. Desde 2008 ya no pertenezco a ninguna televisora, son más de 10 años en los que he estado trabajando en Univisión, Telemundo, Netflix, Imagen, Televisa y otras. Ha sido padrísimo porque tienes muchas opciones de dónde trabajar y en proyectos bien interesantes que no son necesariamente telenovelas, son proyectos de acción, de comedias y de biografías”.

Finalmente también viene “Erre”, una serie con Mauricio Ochmann y Paulina Dávila, que llegará a las pantallas en marzo próximo.