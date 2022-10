La banda Pixies, nacida en Boston en 1986 y considerada como pionera del alt-rock, ha regresado a la escena musical “Doggerel”, su más reciente álbum de estudio del que se han desprendido temas como “Dregs of the Wine”, “There's A Moon On” y “Vault of Heaven”, que han permitido a la agrupación volver a conectar con los fans de siempre y también han inspirado a los nuevos, aunado a la reactivación que los músicos han tenido con una serie de shows al aire libre, así como un enorme concierto en Hyde Park como invitados de Pearl Jam.

Tras varios meses de espera, finalmente Pixies lanza oficialmente la producción “Doggerel”, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas sonoras con el respaldo de BMG, marcando un nuevo regreso a los escenarios con temas inéditos tras su último disco “Beneath The Eyrie”, de 2019.

Con más madurez sonora

Además de los recientes singles, “Doggerel” está repleto de nuevo material a la altura de su estatus icónico. Es un disco maduro y visceral de folk, pop de salón y rock brutal, perseguido por los fantasmas de las aventuras y las indulgencias, enloquecido por las fuerzas cósmicas e imaginando vidas posteriores digitales donde ningún Dios ha proporcionado una. Y mientras tanto, ahí mismo en las noticias, se acerca otra tormenta lejana.

Producido por Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost), “Doggerel” representa una evolución para Pixies, una que no siempre se asocia con una banda que se encuentra en lo más profundo de su carrera.

Su famosa racha de desorientación sigue presente, pero se canaliza en canciones más grandes, más orquestadas y, en algunos aspectos, un poco más directas. Las letras de Black Francis también han cambiado, su fraseo surrealista juega con los mitos, las leyendas, la cultura pop y un poco de nostalgia.

Una congregación entre la oscuridad y la belleza emerge constantemente a lo largo del disco. El tema inaugural y nuevo single, “Nomatterday”, marca el tono, tambaleándose con una intensidad amenazante antes de desplegarse en una brisa de power-pop.

La canción “Haunted House”, ambientada en los años 50, está poseída por el espíritu de los fantasmas, tanto literal como metafóricamente, mientras que “The Lord Has Come Back” resultará familiar a los fans que hayan asistido a los últimos conciertos de Pixies. Más adelante, unas seductoras melodías folk-rock impulsan “Pagan Man” y luego, “Who's More Sorry Now?” se pregunta sobre las recriminaciones mientras lleva elementos que recuerdan la admiración del guitarrista Joey Santiago por Ennio Morricone.

Recientemente, Santiago obtuvo su primer crédito como compositor de Pixies por “Dregs of the Wine”, mientras que el segundo sigue con el tema que da título al álbum (ambos junto a Francis). De estilo suelto y de medida irregular, es una canción de combustión lenta que es 'Doggerel' tanto en nombre como en naturaleza.

Los shows en vivo de Pixies para 2022 incluyen shows en Norteamérica, Sudamérica, Japón, Australia y Nueva Zelanda; y acaban de anunciar las fechas de su gira europea de 2023.

MF