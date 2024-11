Los icónicos personajes de cuentos animados que han entretenido a niños y adultos, especialmente a los más pequeños, están siendo transformados en versiones siniestras y aterradoras. Un claro ejemplo de esto es Pinocho, quien ahora se presentará como un muñeco de madera en busca de venganza.

Recientemente, ha comenzado a circular en las redes sociales una representación oscura de Pinocho. No se trata de una creación generada por Inteligencia Artificial, sino del personaje de la inminente película que se encuentra en producción: Pinocchio Unstrung. Esta nueva entrega estará ambientada en el mismo universo que Winnie Pooh: Sangre y Miel, que ya cuenta con dos películas. Así, no solo el conocido oso de la miel ha sido convertido en un asesino serial dentro de esta franquicia, sino que Pinocho se unirá a esta tendencia.

Es importante mencionar que la primera entrega de Winnie Pooh: Sangre y Miel fue producida con un presupuesto limitado, pero logró una recaudación sorprendente, lo que llevó a la creación de una secuela que, al igual que su predecesora, tuvo un buen desempeño en taquilla, aunque con más recursos.

INSTAGRAM/poohbloodandhoney

En cuanto a Pinocchio Unstrung, hasta el momento se conoce que la trama girará en torno a las ambiciones del personaje por convertirse en un niño de verdad, lo que desatará la maldad que llevaba oculta. Se ha revelado el póster oficial, que muestra cómo será el aterrador muñeco de madera, y las filmaciones comenzaron durante el verano de este año. Aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, se especula que la película llegará a las salas en algún momento de 2025. Además, contará con la actuación de Robert Englund, famoso por su papel como Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street.

Surgen interrogantes sobre si Pinocchio Unstrung tendrá el mismo impacto que Winnie Pooh: Sangre y Miel y cómo se desarrollará el multiverso de estos personajes animados que están siendo reimaginados en versiones terroríficas.

Pinocho en la literatura y en el cine

Pinocho es un célebre personaje de la literatura infantil, creado por el autor italiano Carlo Collodi. Hizo su primera aparición en la novela Las aventuras de Pinocho, publicada en 1883.

Este personaje es un muñeco de madera que cobra vida, siendo su característica más distintiva el crecimiento de su nariz cada vez que dice una mentira. La historia de Pinocho aborda temas como la honestidad, la responsabilidad y el anhelo de convertirse en una persona "real" a través de sus peripecias y desafíos.

A lo largo de los años, la historia de Pinocho ha sido adaptada en múltiples películas. Una de las versiones más populares es la película animada de Walt Disney de 1940, que se basa de manera libre en la novela original de Collodi.

En esta adaptación, Pinocho es creado por el carpintero Geppetto y cobra vida gracias a un hada que le concede la oportunidad de convertirse en un niño de verdad si demuestra ser valiente, honesto y generoso. La película es reconocida por sus innovadores efectos de animación para la época y su música, incluyendo la famosa canción “When You Wish Upon a Star”. Además, Pinocho ha sido objeto de diversas adaptaciones contemporáneas tanto en el cine como en la televisión.

BB.