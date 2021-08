Pide Vicente Jr. no hacer caso a especulaciones y noticias falsas sobre la salud de su padre

Esta miércoles por la tarde, la prensa de espectáculos local, nacional e internacional sigue transmitiendo en vivo la información que surge con respecto a la salud de Vicente Fernández, quien se encuentra internado desde hace varios días en un hospital privado de la ciudad tras una caída que tuvo donde se lastimó las cervicales.

Al momento todo trascurre con calma en mitad del intenso Sol, la información más fuerte que fluyó fue durante el mediodía, cuando Vicente Jr. compartió los datos que tenía sobre la salud de su padre, pidiendo principalmente al público y sus seguidores no hacer caso de especulaciones ni noticias falsas, pues en redes sociales se había difundido que “Chente” había muerto.

“Les pedimos haya congruencia y que el público no crea en falsas noticias de quien se quiere colgar, o tener sus cinco minutos de fama”. Dijo que si la información oficial no la transmite la familia o el parte médico, no caigan en especulaciones. Además, reiteró que él no es el vocero de la familia, simplemente ha salido a dar declaraciones en agradecimiento a la prensa y al público que quiere tanto a su padre.

Durante esta tarde, a las afueras del hospital es común que al pasar los coches, los usuarios griten el nombre de Vicente para darle ánimos, incluso hay fans que llegan a las instalaciones médicas para tratar de enterarse cómo va todo, de hecho un seguidor llegó a poner una canción de “El Charro de Huentitán”.

Al mediodía, Vicente Jr. expresó que él y la familia están esperando a que haya avances en la salud de su padre, “hasta ahorita no ha sido ninguna evolución contraria, estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas”. Se le cuestionó si era él el que quería llevar a su padre fuera de México para ser atendido, pero resaltó que quien tiene la última palabra es su madre.

“Somos una familia y la única que puede cambiar las decisiones es mi madre, hasta ahora todo está bien aquí (en el hospital). Estamos esperando una reacción o un avance, por ahora van respondiendo los tratamiento como deben der ser”.

Confirmó además que no hay ninguna vitrina o cristal para ver a su papá, pero las visitas sí son cortas, de tres minutos, además reiteró que su papá no ha perdido la conciencia y que está semisedado, dijo al final que cuando se pierde la fe no se tiene nada.

Gerardo, su otro hijo compartió también por la mañana que su papá sí está intubado y está consciente.

“Que salga del intubado, porque es lo que más nos preocupa, pero gracias a Dios va caminando todo bien. Está consciente, nos mueve los ojos, pero por la misma operación, no puede mover nada de su cuerpo por la tocada de la médula”.

¿Qué dice el parte médico?

“Con autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento que el estado actual del Sr. Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales.

Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo ventilatorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, estas se encuentran íntegras. Esperamos recuperación de movilización en forma progresiva.

Desde su postquirúrgico inmediato con rehabilitación temprana física y pulmonar. Se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones”.

AF