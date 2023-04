Peso Pluma se ha convertido, en muy poco tiempo, en el exponente más popular del género regional mexicano con sus famosos "corridos belicosos". Actualmente reina en las más importantes plataformas, como YouTube, Spotify y TikTok.

Con tan sólo 23 años, es un referente del género de los corridos belicosos o tumbados, los cuales combinan el corrido con notas o musicalizaciones del trap. Detrás de su fasceta artística, Peso Pluma es originario de Zapopan, Jalisco, y su nombre verdadero es Hassan Emilio Kabande Laija.

Nació el 15 de junio de 1999 y comenzó su trayectoria artística como cantante y compositor de música regional mexicana. La influencia de los corridos tumbados la tomó en Badiraguato, Sinaloa, lugar en que parte de su familia reside. Sin embargo, fue en el estado de Jalisco donde cursó gran parte de sus estudios.

Peso Pluma inició su formación básica en el Colegio Inglés Hidalgo. Más tarde, al ingresar a la secundaria, se mudó a New York, Estados Unidos, y ahí comenzó a tocar la guitarra. En más de una ocasión, Emilio ha recordado anécdotas que atravesó durante sus años de educación media. Aunque ha dejado claro que el último grado que posee es la preparatoria.

Peso Pluma no cursó el nivel de educación superior. No obstante, desde temprana edad incursionó en la música y en el medio artístico. En 2020, lanzó su primer álbum titulado "Disco en vivo", el cual incluye pistas como "La melena", "Lo que me das", "Jerarquía de Nivel" y "Relajado voy".

Al poco tiempo grabó su primer álbum de estudio, el cual lleva por título "Ah y qué". El sencillo le permitió dar un gran salto en su carrera y colaborar con Natanael Cano, Junior H, Eslabón Armado, Grupo Firme y Becky G.

FS