Peso Pluma alcanzó la cima en el mundo de la música en muy pocos meses gracias a sus canciones del género musical corridos tumbados, pero principalmente a una de ellas, nada más y nada menos que con el tema "Ella Baila Sola", la cual interpreta en colaboración con Eslabón Armado.

A pesar de ser uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial, los problemas para Peso Pluma han comenzado y para su mala suerte con Pedro Tovar, vocalista del grupo Eslabón Armado, quien se molestó con el líder de los corridos tumbados.

La razón fue que Peso Pluma fue invitado al programa estadounidense "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, entrevista a la que no fue invitado Pedro Tovar, pero en la que además no se le dio crédito pues él fue quien escribió la letra de la canción.

Ante el enojo de Pedro Tovar y su agrupación habrían actuado de forma legal después de que Peso Pluma no les dio el crédito y ahora el nacido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el medio TMZ, Peso Pluma tendrá que pagar a Eslabón Armado siempre que cante la canción "Ella Baila Sola" en vivo, ya que los derechos pertenecen a la agrupación.

Hasta el momento ni Peso Pluma y Eslabón Armado han dado declaraciones al respecto.

