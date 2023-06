Perrito se refresca del calor tomando cerveza y sacude el Internet (VIDEO)

Actualmente en muchos hogares los perros son tratados como un miembro más de la familia y sus dueños se dedican a darles todo tipo de comodidades y servicios estéticos, además de contar con espacios de recreación propios.

Tan de la familia son estos amigos de cuatro patas que algunos dueños los sientan a comer en la mesa, comparten cama con ellos e incluso les crean perfiles en redes sociales o los mismos dueños, en sus propios perfiles, comparten momentos videos de momentos icónicos con sus mascotas.

Así fue el caso de un Golden Retriever que fue captado por su dueño bebiendo cerveza de un vaso que estaba en la mesa de centro de su sala y también es filmado en el baño, afectado aparentemente por los efectos alcohólicos de la bebida.

El video fue publicado en Tik Tok y se hizo viral al momento, cuenta con 7.5 millones de reproducciones y más de 400 mil likes; ha generado un fuerte debate en las redes sociales sobre la responsabilidad de los dueños para con sus mascotas por las bebidas que consumen.

Entre los comentarios se pueden leer los siguientes: “El José y yo al día siguiente del aniversario de mis papás", "me representa", "A las buenas o a las malas se aprende", "La mía me hacía lo mismo y ya tengo que poner todo el alcohol en unas mesitas pero que ella no llegue porque si no se prende de una"

Sin embargo y como en todo video, hubo a quienes no les pareció graciosa la situación pues algunos usuarios advirtieron sobre los riesgos de mortalidad que pueden tener incidentes como este y no festejaron para nada el video publicado y hasta tacharon de irresponsable al dueño por no medir posibles riesgos con su perro.

YC