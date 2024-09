Pepe Aguilar revela las exigencias de Ángela en el camerino

El papá de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar reveló detalles sorprendentes sobre las peticiones especiales que su hija realiza para asegurarse de estar en su mejor forma antes de sus presentaciones en los diversos escenarios.

Fue a través de una entrevista que el hijo de Antonio Aguilar, reveló detalles sobre cómo funciona la dinámica familiar en el espectáculo "Los Aguilar". Entre las curiosidades, mencionó que Ángela solicita tener al menos 50 vestidos en su vestidor.

Pepe Aguilar reveló entre risas que: "Entras a su camerino y yo digo (de verdad) ¿estoy pagando por esto?”.

Pepe también mencionó que su hija menor, casada con Christian Nodal, disfruta tener incienso en su vestidor, además de algunos adornos en las paredes y música para relajarse. "Le dan masaje. Tiene como 20 méndigos vestidos. Sus joyas y la fregada", detalló.

Te recomendamos: Esposa de Arath de la Torre lanza comunicado en apoyo del actor

En contraste, el propio camerino de Pepe, que describió como tres veces más grande que el de Ángela, incluye tequila, su mascota de raza pug, a quien llaman cariñosamente "Gordo", y tierra.

Sobre su otro hijo, Leonardo, Pepe comentó que tiene una personalidad más sencilla y que se identifica con él.

"Él nunca está en su camerino. Cuando hay shows, anda con los caballos, con sus amigos, se va con los músicos, se pone a tocar arriba del escenario, escondido. Él anda feliz. Es como su Disneylandia", agregó.

Finalmente, Pepe explicó que él toma casi todas las decisiones respecto al espectáculo familiar , aunque también consulta a sus hijos sobre posibles propuestas de canciones. "Yo soy el dueño del espectáculo. Yo los contrato a esos cab… Evidentemente no es como que 'mijita, ¿qué quieres cantar?'. No, ni madres. Y tampoco es que se haga lo que yo quiera, pero sí tengo 35 años de experiencia contra 10, y aparte me tienen mucha confianza. Soy su productor, de los dos. Todo lo que has oído de Ángela Aguilar, yo se lo he dirigido", concluyó.

NA