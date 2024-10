Pepe Aguilar desmiente haber escrito canción dedicada a Nodal

El cantante Pepe Aguilar recientemente aclaró que la canción "Cuídamela bien", la cual alude directamente a la relación entre su hija Ángela y Christian Nodal, no fue escrita por él como muchos creían. El tema fue compuesto especialmente para él por Juan Carlos Corral Félix, conocido como "el Kakalo".

A 15 días de su estreno, la canción ya ha superado los 5 millones de reproducciones en YouTube.

Desde que se anunció el lanzamiento de "Cuídamela bien", la canción ha generado controversia, ya que en ella Aguilar canta a Nodal por haber conquistado el amor de Ángela, su hija menor.

Entre algunas de las estrofas más controversiales se encuentran las que rezan:

"Tan rápido el tiempo pasó y mi (ángel) alguien más me arrebato".

"Y no da la cara el bandido".

"Para forajidos, mijo, aquí no es".

"Sé que es fácil ser cabr*n, yo mismo estuve en esa situación".

"Nada pendej¨ le quitaste al viejo la mejor mujer".

"Ámala, cabr*n, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón".

Tras su estreno, el cantante tuvo que aclarar que, pese a lo que dice la canción, lleva una buena relación con el ahora esposo de su hija, con quien se ha dejado ver en diferentes ocasiones.

Y, la tarde ayer, que se reunió con "Kakalo", el compositor del tema aprovechó para aclarar que él no fue quien lo escribió, sino el joven compositor.

"Jóvenes este es el culpable de la canción que les está gustando, el buen ´Kakalo´, este hombre canta, compone, toca... como no tienen ustedes una idea , la neta, es para mí un orgullo que me haya dado esa canción, que muchos de ustedes piensan que yo la escribí, pero no, la escribió él".

A su vez, el compositor, con un poco de nervios, saludó a las y los seguidores de la cantante

"Muchísimas gracias, no... yo estoy agradecidísimo aquí con el maestro y también con toda la gente que ha estado comentado cosas superpadres, muy agradecido por la oportunidad", señaló el joven compositor.

