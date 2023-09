Mañana jueves 7 de septiembre llega a las salas de cine en México la película jalisciense “Retrato Familiar”, dirigida por Omar Velasco y protagonizada por Salvador Zerboni, Carla Hernández y Frank Rodríguez.

Este filme de suspenso explora la intriga y la violencia, pero generará en el espectador la empatía por fortalecer los valores y el lado humano, según expresa a EL INFORMADOR, la tapatía Carla Hernández, quien asume el rol estelar de la trama con esta que es su primera participación en la industria fílmica.

“La historia gira sobre dos hombres que entran a la casa de una familia de clase social alta, buscando información. Para ello, utilizan la violencia y la guerra psicológica y así obtener los datos”. Su personaje es “Paula” y es quien recibe esta violencia de parte de estos sujetos que irrumpen en su casa. “Ella está con una amiga y es cuando llegan los individuos”.

Además, resalta que lo interesante del proyecto es que todo sucede en 24 horas en el mismo lugar. “Paula es quien vive todo el secuestro. El personaje realmente me llevó a un reto muy grande, justo mantener la secuencia emocional en esas circunstancias y durante 24 horas”.

El filme se rodó en dos semanas durante la pandemia por COVID-19, “así que había muchas cosas que debíamos de tomar en cuenta y al mismo tiempo mantener la tensión y la emocionalidad de esas 24 horas”.

Pero la cinta, distribuida por Homosapiens, también tendrá un giro muy interesante para el espectador. “Es un tema fuerte el que se maneja. Desgraciadamente es un reflejo de lo que estamos viviendo en estos días, como la violencia, que es un punto importante de la película, pero lo que más me mueve a mí es que nos lleva a un aprendizaje, a concientizar sobre la pérdida de valores y humanismo. Además, por ahí hay un giro muy padre que nos va a llevar a cuestionarnos si es más importante el tener o el ser”.

Con sello tapatío

La película se gestó en Guadalajara con equipo creativo local. “Esto me pone muy contenta porque yo soy tapatía y me fui a la Ciudad de México a estudiar y buscar trabajo. Y ahora me toca hacer mi primer filme, porque venía de estar haciendo televisión y teatro. Entonces, me encanta la idea de que esto sea en mi ciudad y con mi gente”.

Y trabajar con Salvador Zerboni y Frank Rodríguez, para Carla también fue una gran experiencia. “Yo a Zerboni lo conocí en un casting en una de las telenovelas que iba a hacer y que al final no se dio, pero ahora sí nos toca trabajar, pero en el cine. Es un gran compañero, muy profesional y muy sencillo, hicimos una gran amistad”. Resalta que a Frank Rodríguez y a su colega Manuel Villaseñor los conoció en el casting de la cinta “Inevitable”, “pero el perfil no daba conmigo. Y luego me los encontré en un evento político y platicando, me comentaron acerca de este proyecto y me encantó la idea”.

Recuerda que la primera vez que hizo televisión fue para un proyecto donde era tanto protagonista como antagonista, por lo que ve como algo curioso que ahora que esta es su primera película, resulta que el reto es un tema fuerte sobre violencia. Por lo que agradece que sus primeras oportunidades en el entretenimiento tengan este contexto donde ella se pruebe como actriz.

Finalmente, Carla Hernández comparte que está a la espera del estreno de otra película donde también es protagonista, se trata de “Nudus” de Gibrán Bazán. “Es una mezcla de cine de autor con ciencia ficción”.

