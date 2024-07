Las salas de todo el mundo acaban de estrenar “Twisters”, una nueva versión del clásico de catástrofes “Twister” (1996), a medio camino entre un remake y un reboot. Desde luego no es una idea original, algo de lo que adolece el actual cine de Hollywood. En 1996, la película de Helen Hunt y Bil Paxton sobre una pareja de científicos obsesionados con los tornados dio la sorpresa en taquilla y se llevó 494 millones de dólares, nada mal para un presupuesto de 92 millones.

Con los superhéroes en horas bajas, qué mejor que recuperar éxitos antiguos y hacer nuevas versiones para la gente joven, ya sean remakes -nueva versión del original- o reboots -la misma idea pero una historia diferente-. Eso sin olvidar las precuelas y secuelas, tan facilonas y que tan buen resultado dan en taquilla.

Protagonistas de la cinta “Twisters”, una nueva versión del filme “Twister” de 1996. AFP

¿Para qué pensar en ideas nuevas?

Este año la película más taquillera hasta el momento es una secuela, “Inside Out 2”, que ya ha alcanzado los mil 350 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Es casi el doble de lo conseguido por “Dune: Part Two” -una secuela de un remake-, con 711 millones, y de “Godzilla vs Kong”, que ya riza el rizo al unir dos de los gigantes más temibles del cine, procedentes de sagas diferentes, lo que le ha valido 567 millones de ingresos, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La lista sigue con sagas populares como: “Kun Fu Panda 4”, “Kingdom of the Planet of the Apes”, “Bad Boys: Ride or Die”, “The Gardfield Movie” o “Ghostbusters: Frozen Empire”.

No es hasta el puesto nueve donde aparece la primera película original, “If”, la historia de amigos imaginarios de John Krasinski.

¿Qué esperar de lo que queda de año?

Un listado al que sin duda se incorporarán en algunos puestos de honor alguno de los títulos que se estrenarán en el segundo semestre del año, que ha inaugurado “Twisters”, con Glen Powell y Daisy Edgar-Jones. En una semana se estrena la esperadísima “Deadpool & Wolverine”, otra de las que mezclan dos sagas -“Deadpool” y “X-Men”- en una historia que promete diversión y que se beneficia con el regreso de Hugh Jackman a un papel que dijo que no volvería a encarnar.

En agosto llega “Alien: Romulus”, una secuela de la primera entrega de la saga, la de 1979, y precuela de la de 1986. Una forma de recuperar para los jóvenes -la protagonista es “Cailee Spaeny”- la historia que hizo de Sigourney Weaver, una estrella por su papel de heroína en una época en la que las mujeres eran meras comparsas de los héroes masculinos. O “The Crow”, una nueva versión del de 1994, que estuvo marcado por la dramática muerte de su protagonista, Brandon Lee, durante el rodaje, por el disparo de una bala real y no de fogueo. Murió a los 28 años; su padre, Bruce Lee, había fallecido con 32 años.

En septiembre, para inaugurar el Festival de Venecia, llegará “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela de la comedia de terror y fantasía “Beetlejuice”, dirigida en 1998 por un Tim Burton que se vuelve a ocupar de esta continuación, y que contará con algunos intérpretes de la original -Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara- a los que se unen Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega o Willem Dafoe.

Ya en el último trimestre se estrenarán algunos de los títulos más esperados del año, como “Joker: Folie à Deux”, con un Joaquin Phoenix al que se le une Lady Gaga en una secuela musical, que puede ser lo mejor o lo peor, de manos de Todd Phillips. También vuelve “Venom”, con Tom Hardy, una de las pocas de superhéroes -en este caso más antihéroe-de este 2024, o la nueva de “Gladiator”, con Paul Mescal como un “Lucius” ya crecidito, acompañado por otro luchador de nivel, Pedro Pascal.

El cine infantil tampoco se escapa a las historias ya conocidas, y en la última parte del año llegarán “Moana 2”, una secuela de la historia polinesia de 2016; “Mufasa: The Lion King”, precuela del título de Disney de 2019, o la tercera entrega de las aventuras del personaje de videojuegos “Sonic”.

CT