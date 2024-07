Juan Manuel Tejada Ramírez, conocido artísticamente como Juanchito, nació en Guadalajara, Jalisco, pero su corazón y su inspiración se encuentran en San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga. Fue en este pequeño pueblo donde Juanchito descubrió su verdadera pasión: la música. Desde temprana edad, mostró un profundo amor por los acordes y las melodías. “Crecí toda mi vida en el pueblo escuchando música de todo tipo hasta que a la edad de 12 años comencé a oír más el regional por un amigo que le gustaba mucho Ariel Camacho, me llamó mucho la atención las guitarras”, comparte.

Al poco tiempo, aprendió a tocar la guitarra y se unió a varias agrupaciones, tocando el instrumento y fungiendo como segunda voz. Aunque en ese entonces no pensaba en ser compositor, siempre soñó con ser cantante, aunque las oportunidades no se presentaban.

A los 15 años, sin el apoyo inicial de sus padres, decidió dejar su casa para dedicarse completamente a la música: “Yo vivía con mi papá y me salí de la casa sin su permiso. Ahora aceptan que me dedique a la música pero no lo dimensionan, como ellos aún viven en el pueblo les agrada, pero no saben qué rollo, les enseño los videos y les da gusto, en especial mi papá, a él siempre le ha gustado la música; de hecho, él también cantaba en un grupo de manera semiprofesional”, recuerda en entrevista con EL INFORMADOR.

Porte Fino fue el último grupo al que perteneció. Como ensamble, tocaron varias puertas, una de ellas el sello discográfico Golden Ink. Sin embargo, por problemas internos, el grupo se separó, y Juanchito se ofreció como productor de la disquera sin que lo firmaran: “Yo busqué la oportunidad de entrar, trabajé así cuatro meses hasta que lo logré”, relata.

Juanchito ha lanzado ya dos discos de larga duración, “En las nubes”, en 2022, y “Cápsulas”, en 2023, y ha colaborado con destacados exponentes del género como La Ventaja y Hans El Oso, entre otros: “Yo todos los días estoy en el estudio, permanentemente estoy componiendo y tengo mucha música. Diario compongo como dos canciones, pero pasan por unos filtros y no todas son buenas. En tres meses puedo generar un disco, por eso es que los discos tienen un año de diferencia”, explica.

Recientemente, estrenó la canción “Lunetas” en colaboración con Tito Double P y Adriel Favela. “La canción la tengo yo desde enero, originalmente era sólo para Tito. Tenía la idea de plasmar lo que ocurre en el ámbito del crimen organizado, porque es lo que se vive en Culiacán, en Jalisco otros lugares de México. Coincidimos un día en el estudio con Adriel y quiso colaborar en ella. Él añadió un verso y siento que le sumó”, comenta.

Respecto a quienes señalan que los corridos tumbados o corridos bélicos hacen apología del delito, Juanchito asegura que sólo es música que refleja la realidad: “La gente lo puede tomar como lo quiera tomar, a mí se me hace ‘cool’ porque eso fue lo que lo llevó al siguiente nivel. Yo todo el tiempo he escuchado música mexicana, la vieja escuela. Son historias reales, no contamos mentiras”, afirma.

CT