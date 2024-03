Este 7 de marzo se estrena en salas de cine la comedia mexicana “Noche de bodas”, escrita, dirigida y protagonizada por Osvaldo Benavides. Se trata de la ópera prima del actor, quien trabajó el guion con la mexicana Issa López, quien actualmente triunfa con la serie “True Detective: Night Country”. En esta gran aventura para Osvaldo, invitó a su amiga y colega Ludwika Paleta como coprotagonista de una aventura que promete quedarse en el gusto de la audiencia.

La pareja se quedó en los corazones del público a partir de su participación en la telenovela “María, la del barrio” (1995), donde ambos interpretaron a los hijos de Thalía, Ludwika como la hija adoptiva y Osvaldo como el hijo biológico -“Tita” y “Nandito”-. Sin embargo, la amistad entre ellos va más allá, desde la telenovela “El abuelo y yo” (1992). Así que había muchas razones para que Paleta tuviera una participación estelar en la ópera prima de Osvaldo, la cual se rodó en septiembre del 2022 en locaciones de la Bahía de Huatulco en Oaxaca.

A propósito, ambos actores hablan con EL INFORMADOR sobre el estreno de este filme donde en el tráiler toman escenas de la telenovela “María la del barrio” para que el público conecte de inmediato con los personajes a través de la nostalgia.

“Este es un proyecto que nace de la inquietud de ver una película comercial mexicana que tenga una propuesta y una visión detrás de ella, que no nada más sea una película entretenida con un humor fácil, sino que esté vibrante y te haga vivir emociones. De ahí nació la idea de que fuera una comedia romántica y que fuera una historia para Ludwika y para mí. Estoy hablando de que todo esto sucedió hace más de 10 años. Entonces, ha sido un proceso de muchísimo trabajo y entrega, así como de entender cuándo aflojar y cuándo apretar”, expresa Osvaldo.

Recuerda que la mayor parte de estos años transcurridos, se ocuparon en el desarrollo de la historia y la escritura del guion, “hasta que logramos llegar a lo que nos gustara. Y luego, ya empezó el proceso de terminar el financiamiento y empezar la preproducción. En efecto, es un proyecto que lleva muchos años gestándose y ahora, finalmente le toca ver la luz del día y que el público la disfrute”.

Por su parte, Ludwika también reitera que se trata de un proyecto en el cual está involucrada desde el principio. “Hace muchos años que empezamos a hablar de él. Entonces, para mí también es un sueño compartido, es un sueño verlo a él dirigir y hacer su primera película. Se formó un equipo bien bonito de actores y de todos los que hicimos la película, y eso se siente también en la pantalla”.

Los actores interpretan a “Nico” y a “Lucía”, quienes en el día más importante de sus vidas se verán enfrentados a travesías que pondrán a prueba su relación: “Son personajes que no tienen nada que ver con ‘Tita’ y ‘Nandito’, pero quisimos jugar con esa nostalgia y conectar con la gente que creció viendo a estos personajes en la televisión, refiere Ludwika.

Además, expresa Osvaldo que el tráiler sólo es “una probadita discreta” de lo que verá el público en las salas de cine, “porque lo que quisimos fue no privarle de las sorpresas al espectador que se encontrará en la película. Estamos apostando a que la gente se entretenga mucho, pero que salga sorprendida, que sea un viaje cinematográfico y no nada más una peliculita palomera que da igual; al contrario, está diseñada a conciencia para ser una experiencia dentro del cine”.

Osvaldo también revela que ambos personajes, los novios protagonistas, “están tratando de ignorar lo que sienten, le tienen miedo al amor, y creo que a todos nos pasa en distintos niveles, es algo que cualquiera que vea la película, lo va a entender, sobre cómo nos asusta sentir lo que sentimos, o que no queremos aceptar que somos como somos. Y la vida se encarga de enseñarte tus lecciones, en el caso de esta película qué peor momento que tener estas lecciones en tu noche de bodas”.

Finalmente, Ludwika responde si a partir de ver a su amigo hacer cine más allá de la actuación, a ella también le interesaría dar ese paso: “Sí, a lo mejor un día, pero ahorita no. Yo creo que para dirigir tienes que estar muy enfocado. Los actores nos aprendemos el personaje y un poco como que ese es tu trabajo, pero el director tiene que estar en todo. Y yo en este momento de mi vida, al tener niños chiquitos y una familia, no me siento con ganas de poner toda mi atención en un sólo proyecto, pero algún día sí me gustaría explorar la dirección”.

Sinopsis

Playa paradisíaca. Hotel de ensueño. “Nico” y “Lucía” se aman y se van a casar. ¿Qué puede salir mal? Todo, porque sus ex parejas llegan sorpresivamente a la boda. ¿Te gustaría que tu ex te eche a perder el día más importante de tu vida? “Nico” y “Lucía” tendrán que enfrentar su tormentoso pasado en una historia que revela que hasta los más persignados, los más “iluminados”, los más enamorados esconden secretos explosivos... literalmente. En esta boda todo lo que puede salir mal, saldrá peor. ¿Podrá el amor entre “Lucía” y “Nico” sobrevivir su noche de bodas?

CT