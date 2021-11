Películas Netflix: Estrenos de hoy viernes de 2021

Netflix se viste de rojo y celebra el estreno de “Alerta Roja”, una de sus películas más esperadas y con mayor presupuesto. El filme de acción es protagonizado por Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot.

Aquí los detalles sobre la película.

Estrenos Netflix 2021

Alerta roja (PELÍCULA)

Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado se ven obligados a formar equipo para atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante.

Esta persecución global lo lleva justo al centro de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con “Nolan Booth” (Ryan Reynolds), el mejor ladrón de arte del mundo, para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo: “El Alfil” (Gal Gadot).

La riesgosa aventura lleva a este trío en una aventura por todo el planeta, desde una pista de baile o una prisión aislada, hasta el corazón de la jungla... aunque lo peor para todos, será que siempre estarán juntos.

A este elenco estelar se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous. “Alerta Roja” fue escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (“Central Intelligence”, “Skyscraper”) y producida por Hiram Garcia, Dwayne Johnson y Dany Garcia de Seven Bucks Productions, y las casas productoras Flynn Picture Co. de Beau Flynn y Bad Version, Inc. de Rawson Marshall Thurber.

Estrenos de Netflix en noviembre

También puedes consultar la ista completa de los estrenos que llegan a Netflix durante el mes de noviembre; no te pierdas las series y películas que han llegado estas semanas.

AC