La película chilena -en coproducción con México- “Blanquita” (2022), del realizador Fernando Guzzoni, se inspira en un caso real sobre una red de pederastia y un consecuente proceso judicial que fue muy importante en la historia reciente de la nación sudamericana. Esta cinta que se desarrolla en la frontera entre el drama social y el thriller político tendrá su estreno en cines de México este jueves 13 de julio.

De acuerdo con la historia, Blanca -la protagonista- es una residente de un albergue donde se reciben jóvenes con problemas, tiene 18 años de edad y es la testigo clave en un escándalo que involucra a niños, políticos y hombres ricos.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director y guionista chileno, Fernando Guzzoni, refiere que “está basada en un hecho real, que no fue cualquiera, porque en la historia político-social de Chile este caso es un precedente particular: fue la primera vez que hubo una interrogación al poder de parte de un cuerpo históricamente excluido, una persona que inicia una cruzada contra la elite económica y la derecha política”.

De este modo, continúa el realizador radicado en México, con todo y la potencia del relato, “a mi juicio, el caso no lograba captar la complejidad que había detrás de las cosas; la película, entonces, tiene un poco ese espíritu de volver a mirar, de volver a pensar en ese hecho, que tiene más vericuetos”.

Ambigüedad y contradicción

En palabras de Guzzoni, la cinta trata sobre “la tensión del estatuto de la verdad, es decir, entre la verdad y la mentira; o la palabra como herramienta de construcción de la verdad, con un personaje que busca justicia desde un lugar no tan ortodoxo, y la mentira se funda como un estatuto extramoral, pues no se puede captar de forma moralizante”.

Tras la investigación profunda que hizo acerca del caso, el director afirma que “me di cuenta que existían múltiples abordajes, ópticas a partir de las cuales colocar el punto de vista; lo que me pareció fascinante fue establecer un personaje femenino que no responde a los cánones puros que se le atribuyen a las mujeres, sino que es un sujeto que elabora constantemente la ambigüedad, la duda y la contradicción”.

En cuanto al elenco, indica Guzzoni que “actúa gente de mucha experiencia con novatos, o con gente que no tiene relación formal con la actuación; la idea era conseguir mayor verosimilitud o establecer un código más naturalista ante aquellos profesionales que establecían un código más clásico o convencional. Esa mezcla me pareció interesante para conseguir la tridimensionalidad que buscaba para los personajes”.

Objetivo: problematizar

La cinta, rememora Guzzoni, “ha tenido un recorrido largo en festivales desde el año pasado; se estrenó en Venecia y comercialmente en países de Europa y Latinoamérica; ahora será en México y de ahí a una plataforma. En cuanto al mensaje, ha sido entendido y la crítica lo ha visto así, por eso estoy contento ya que trata de un tema local pero conecta universalmente con otras audiencias”.

Justo en Venecia, donde se estrenó, el recibimiento de la película “fue muy satisfactorio”, explica el director, “y tuvimos la suerte de ganar el premio a Mejor guion; por eso estamos muy contentos. En México se estrenará en salas, espacios independientes y la Cineteca; creo que será bien recibida porque, al final, no interroga a la realidad de forma tan dicotómica, el mundo no es blanco y negro, y creo que estos fenómenos nos demuestran que se debe desnudar la complejidad, pues hay muchos grises en esta sociedad. La idea es problematizar y no dar una respuesta pedagógica”.

Sinopsis

¿De qué trata “Blanquita”?

Blanca, de 18 años, vive en un hogar de menores dirigido por el cura Manuel. Cuando el sacerdote expone un escándalo que involucra a niños, políticos y empresarios que participan en fiestas sexuales, Blanca cae en el ojo público y se convierte en un testigo clave del caso. Sin embargo, cuantas más preguntas se hacen, menos claro se vuelve el papel de Blanca en el escándalo.

Para cinéfilos

Película: “Blanquita” (Chile- México, 2022)

“Blanquita” (Chile- México, 2022) Dirección y guion: Fernando Guzzoni.

Fernando Guzzoni. Compañía: Don Quijote Films.

Don Quijote Films. Música: Chloé Thévenin.

Chloé Thévenin. Fotografía: Benjamín Echazarreta.

Benjamín Echazarreta. Reparto: Laura López, Alejandro Goic, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Daniela Ramírez, Ariel Grandón, Katy Cabezas y Nicolás Durán.

