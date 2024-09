James Cameron adquirió los derechos de la próxima novela de Charles Pellegrino, “Ghosts of Hiroshima” (“Fantasmas de Hiroshima”), con la intención de convertirla en su próxima película, informó el portal especializado en cine estadounidense “Deadline”.

El realizador canadiense planea utilizar tanto esta novela como el título “The Last Train from Hiroshima” (“El último tren de Hiroshima”) publicado en 2015 por el mismo autor, como base para una adaptación “cinematográfica sin concesiones” que se filmará tan pronto como la producción de la exitosa saga “Avatar” lo permita.

La película, que tendrá por título “The Last Train from Hiroshima”, se centrará en parte en la historia real de un hombre japonés que durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a la explosión atómica en Hiroshima, subió a un tren a Nagasaki y luego sobrevivió a la explosión nuclear en esa ciudad.

Ambos libros del escritor estadounidense Charles Pellegrino se basan en testimonios de supervivientes de las bombas atómicas y en la ciencia de la arqueología forense.

La fe de Cameron en su nuevo proyecto no es poca, tomando en cuenta que el libro en el que estará inspirada su nueva cinta aún no ha visto la luz. Y es que “Ghosts of Hiroshima” tiene previsto publicarse en agosto de 2025, marcando el 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica de 1945 contra la ciudad japonesa de Hiroshima.

EFE

Cambia de aires creativos

De llevarse a cabo, este sería el primer proyecto de Cameron que no sea “Avatar” desde “Titanic”, el filme protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que le valió el Oscar a Mejor película en 1997.

CT