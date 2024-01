Como cada año los estudios cinematográficos y las distribuidoras preparan sus apuestas fílmicas para ofrecerle a los espectadores una amplia oferta de títulos y el 2024 no será la excepción. Se vienen destacados blockbusters, comedias divertidas e importantes dramas. Hollywood después de haber pasado un 2023 de protestas de guionistas y actores parece tener un respiro y darle la difusión debida a sus películas. México no se queda atrás y también tiene importantes títulos que se espera vean la luz durante este nuevo año en curso.

Otros estrenos que el público espera son “Argylle” de Matthew Vaughn el 2 de febrero como fecha prevista; “Ferrari” de Michael Mann; “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” de Gil Kenan en marzo próximo; “Godzilla x Kong: The New Empire” de Adam Wingard en abril; “Deadpool 3” de Shawn Levy en julio; “IntensaMente” de Kelsey Mann en agosto; “Beetlejuice 2” de Tim Burton en septiembre; “Joker: Folie a Deux” de Todd Phillips con Joaquín Phoenix y Lady Gaga en noviembre y “Mufasa: The Lion King” de Barry Jenkins en diciembre.

Estrenos nacionales

Uma y Haggen: Princesa y Vikingo

Este filme animado de Benito Fernández tardó 13 años en salir a la luz. En un mundo de fantasía con rasgos prehispánicos, un vikingo llamado “Haggen” decide ayudar a la princesa “Uma” a regresar a su ciudad para recuperar el trono de su difunto padre. “Uma” y “Haggen” son dos niños de mundos totalmente opuestos. La misión de cada uno los lleva a ser los únicos capaces de salvar sus respectivas sociedades y lograr su misión a través de la unidad y la aventura.

El Roomie

José Eduardo Derbez, Fiona Palomo, Herllany, Leticia Calderón y Carlos Ferro, protagonizan el “El Roomie”, dirigida por Pitipol Ybarra. “Vivi” es una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento. Lo que ella no sospecha es que “Roy”, el supuesto compañero perfecto que encontró, tiene un peculiar estilo de vida: nunca paga renta. A pesar de que “Vivi” descubre a “Ro”, decide abrirle las puertas de su casa y de su vida porque sus artimañas la llevan a reencontrarse como escritora.

Noche de bodas

Luego de verlos juntos en los años 90 en la telenovela “María la del barrio” como “Tita” y “Nandito”, Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides se reencuentran en la comedia romántica dirigida por el propio actor, “Noche de bodas”. En la trama, “Nico” y “Lucía” tendrán que enfrentar su tormentoso pasado en una historia que revela que hasta los más persignados, los más “iluminados” y los más enamorados esconden secretos explosivos.

OCA

La directora Karla Badillo recién terminó de filmar en San Luis Potosí su ópera prima “OCA”, protagonizada por Natalia Solián, Leonardo Ortizgris y Cecilia Suárez, acompañados por actores como Gerardo Trejoluna, Enrique Arreola y Raúl Briones. Además, en la producción está Manolo Caro. “Rafaela”, una joven monja, emprenderá un viaje al pueblo más cercano al encuentro con el arzobispo. Durante el camino, cruzará geográfica y emocionalmente con una peregrinación, un paracaidista y una mujer fatal, que le harán avanzar o retroceder de su objetivo para finalmente, encontrarse con ella misma.

Fiesta en la madriguera

El director tapatío Manolo Caro regresa a los filmes luego de varias series. Recientemente concluyó el rodaje de “Fiesta en la madriguera”, adaptación de la novela del escritor Juan Pablo Villalobos. Los protagonistas son Manuel García-Rulfo y Daniel Giménez Cacho, entre otros. A “Tochtli” le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Pero “Tochtli” es un niño y ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado: un hipopótamo enano de Liberia. Su padre, “Yolcaut”, un narcotraficante en la cúspide del poder, está dispuesto a cumplir todos sus caprichos.

Estrenos internacionales

Chicas pesadas

De la ingeniosa mente de Tina Fey llega un nuevo giro al clásico moderno, “Chicas pesadas”. La nueva estudiante “Cady Heron” (Angourie Rice) es recibida en la cima de la cadena social escolar por el grupo de élite de chicas populares llamado “Las Plásticas”, liderado por “Regina George” (Reneé Rapp) y sus amigas “Gretchen” (Bebe Wood) y “Karen” (Avantika). Sin embargo, cuando “Cady” comete el grave error de enamorarse del ex novio de “Regina”, “Aaron Samuels” (Christopher Briney), se encontrará presa en su mira. Mientras “Cady” se dispone a acabar con la abeja reina con la ayuda de sus amigos marginados “Janis” (Auli'i Cravalho) y “Damian” (Jaquel Spivey), deberá aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas: la preparatoria.

El color púrpura

Esta nueva versión del amado clásico de Alice Walker, “El Color Púrpura”, está dirigida por Blitz Bazawule. Los productores de renombre de la película son Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones. Los protagonistas son Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor y Fantasia Barrino. La trama gira sobre la vida de “Celie”, una mujer afroamericana de principios del siglo XX. La conoceremos a los 14 años, escribiendo cartas a Dios desde su casa en Georgia mientras sufre el maltrato y abuso de su padre. Tras ser vendida a un granjero y asumir la muerte de su hermana, continuará un turbulento relato en el que se subrayan los horrores de la época para las mujeres racializadas.

Pobres criaturas

Del realizador Yorgos Lanthimos y la productora Emma Stone, llega la historia increíble y evolución fantástica de “Bella Baxter” (Stone), una joven a la que el brillante y poco ortodoxo científico “Dr. Godwin Baxter” (Willem Dafoe) le devuelve la vida. Bajo la protección de “Baxter”, “Bella” está ansiosa por aprender. Deseosa de la experiencia que le falta, “Bella” huye con “Duncan Wedderburn” (Mark Ruffalo), un abogado astuto y libertino, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella crece firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

Bob Marley: La Leyenda

Este filme celebra la vida y la música de un ícono que inspiró generaciones con su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la pantalla grande podrás descubrir la poderosa historia de Bob sobre cómo superar la adversidad y el viaje detrás de su música revolucionaria. La cinta es producida en asociación con la familia Marley y con Kingsley Ben-Adir interpretando al legendario músico junto a Lashana Lynch en el papel de su esposa.

Dune: Parte dos

La saga continúa con el galardonado cineasta Denis Villeneuve, quien se embarca en el siguiente capítulo de la célebre novela de Frank Herbert. Participan Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling y Javier Bardem. “Duna: Parte dos” explorará el viaje mítico de “Paul Atreides” mientras se une a “Chani” y los “Fremen” en su camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentando la decisión entre el amor de su vida y el destino del universo, “Paul” se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever.

Kung Fu Panda 4

Esta primavera, después de casi una década, Omar Chaparro retoma su papel de “Po”, el maestro de kung fu más insólito del mundo, con un nuevo y divertido capítulo en la querida franquicia de acción y comedia de DreamWorks Animation: “Kung Fu Panda 4”. Después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus locas habilidades en las artes marciales, “Po” es llamado por el destino para... tomarse un descanso. Específicamente, se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz.

Amigos imaginarios

Escrita y dirigida por John Krasinski, “Amigos imaginarios” narra la historia de una niña que descubre que puede ver los amigos imaginarios de todas las personas y de lo que hace ella con ese súper poder, mientras se embarca en una aventura mágica por reconectar a todas las personas con los amigos imaginarios de sus hijos. La cinta es protagonizada por Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, y con las voces de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell.

Furiosa

Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth protagonizan “Furiosa: A Mad Max Saga”, del ganador del Premio de la Academia George Miller, el tan esperado regreso al icónico mundo distópico que creó hace más de 30 años con las películas fundamentales de “Mad Max”. Miller ahora vuelve a pasar página con una nueva aventura de acción original e independiente que revelará los orígenes del poderoso personaje del éxito mundial ganador de múltiples premios Oscar, “Mad Max: Fury Road”.

