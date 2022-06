Pedro Pascal y Ethan Hawke protagonizarán el primer western de Almodóvar

Un nuevo drama es el que alista el cineasta español Pedro Almodóvar en el formato del cortometraje, y es que tras la gran recepción que logró en este estilo con "La voz humana", protagonizada por Tilda Swinton, el director apostará por los actores Pedro Pascal y Ethan Hawke para debutar en el género western.

"La masculinidad es uno de los temas de la película"

Ha sido el propio Ethan Hawke quien ha confirmado que está próximo a viajar a España para comenzar filmaciones del cortometraje que, hasta el momento, llevará el título de "Extraña forma de vida", y que de alguna forma será una especie de homenaje inspirado a "Secreto en la montaña" (Brokeback Mountain) del director Ang Lee y que le valió nominaciones y galardones en el Oscar.

Durante el recorrido de promoción que Ethan Hawke realiza sobre su más reciente filme "Black pone", el actor confesó estar más que listo para encontrarse con Almodóvar en España y aunque no brindó más detalles sobre la producción, ha trascendido que la historia se enfocará en dos hombres: el sheriff "Jake" y un pistolero llamado "Silva", quienes tendrían un reecuentro en el desierto tras 25 años de no verse.

¿De qué tratará "Extraña forma de vida"?

"Uno de ellos viaja a través del desierto para encontrar al otro. Habrá un enfrentamiento entre ambos, pero la historia es muy íntima. La masculinidad es uno de los temas de la película", indicó Almodóvar al referir cómo la trama propuesta por "Secreto en la montaña" lo ha inspirado para emprender su propia historia teniendo a dos de los actores más importantes actualmente en el mundo cinematográfico y del streaming, pues previo al estreno de "Black phone", Ethan Hawke recibió críticas positivas por su villano en la serie "Moon Knight" para Disney y Marvel, en tanto que Pedro Pascal está por estrenar "The Last Of Us" tras un gran posicionamiento global en franquicias como "The Mandalorian" y "Mujer Maravilla 84".

En su momento, surgieron teorías sobre las supuestas posibilidades de que Almodóvar dirigiera la historia de "Secreto en la montaña" o formara parte de la producción que se estrenó en 2005, sin embargo, el propio cineasta español expresó su perspectiva sobre cómo él habría incursionado en esta trama para llevarla a la pantalla con su característico sello de drama y apertura diversa sobre las relaciones en sus personajes.

"Creo que Ang Lee hizo una película maravillosa, pero nunca creí que me hubiesen dado libertad total e independencia para hacer lo que quería. Nadie me dijo eso. Dijeron, 'Puedes hacer lo que quieras', pero sabía que había limitaciones. La relación entre dos hombres es algo bestial. El giro de la película llega cuando tienen que separarse, y Heath Ledger descubre que no puede pensar en irse. Es un descubrimiento muy fuerte. Pero hasta ese momento, es algo brutal, y para mí era imposible capturar eso en la película porque era una producción de Hollywood", indicó entonces Almodóvar a los medios.

Con la realización de "Extraña forma de vida", Almodóvar conformaría así su primer trilogía de cortometrajes iniciados con “La voz humana” con Tilda Swinton y el pendiente que tiene con "Manual para mujeres de la limpieza" que de igual forma en este formato sería la adaptación de la obra escrita por Lucía Berlín, teniendo como protagonista a Cate Blanchet.

PC