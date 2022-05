Pedro Armendáriz: Conoce la vida del seductor del Cine de Oro Mexicano

Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, conocido solamente como Pedro Armendáriz, nació el 9 de mayo de 1963 en la Ciudad de México, participó en películas no solo en México sino también en Estados Unidos, donde tristemente tuvo lugar la etapa final de vida.

Solo bastaba que arqueara las cejas y fijara su mirada para que cualquier mujer cayera seducida ante él, al menos en las historias que protagonizó.

Trayectoria artística

En México, actuó a lado de grandes estrellas como María Félix ("Enamorada", 1946 y "Maclovia", 1946), Dolores del Río ("María Candelaria", 1944 y "La malquerida", 1949) y María Elena Marqués ("La Perla", 1947), por mencionar algunas de sus cintas más emblemáticas.

También trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en "El bruto" de 1953, película donde compartió créditos con Katy Jurado y Rosita Arenas.

En Hollywood participó en cintas como "3 godfathers" (1948), "We were strangers" (1949), "The Conqueror" (1956) y compartió pantalla con John Wayne, Guy Williams e incluso Sean Connery en la película de James Bond, "From Russia with love" de 1963.

Tragedia radioactiva

La pesadilla de Pedro Armendariz comenzó cuando filmaba la cinta "The Conqueror", producida por Howard Hughes y que se filmó en una zona donde el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares lo que ocasionó que años después, casi la mitad de las personas que participaron en el rodaje enfermaran de cáncer.

Fue el caso de Armendáriz, a quien se le detectó cáncer de estómago que le provocaba fuertes dolores que le impedían incluso caminar. Por ello, tomó la decisión de quitarse la vida en el hospital donde estaba internado.

Pedro Armendáriz murió el 18 de junio de 1963, tenía apenas 51 años. Su legado en parte fue compartido por su hijo, Pedro Armendáriz Jr., quien también murió de cáncer a los 71 años.

