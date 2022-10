Paulina Rubio responde sobre polémica foto en la playa

Paulina Rubio ya no deja que las controversias y críticas le afecten. La cantante y actriz mexicana fue señalada hace unos días luego de que se hiciera viral un video en el que presuntamente se encuentra haciendo sus necesidades en una playa.

Un programa de televisión compartió unas imágenes tomadas por un usuario en las que se ve a 'La chica dorada' inclinarse en la orilla de una playa entre varias rocas para hacer del baño y después incluso aseguraron que utilizó unas piedras que tenía en la mano para limpiarse. Ante esto Rubio habló en entrevista exclusiva para aclarar la bochornosa situación. "No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic", dijo Paulina entre risas. "No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad" completó. De inmediato ella negó ser quien protagoniza dicho video pero defendió el acto como una necesidad fisiológica normal, humana.

"Eso yo creo que es un es un fotomontaje, pero pues yo sí cago", afirmó. Además explicó que se trata de unas fotografías donde ella disfrutaba de las playas de Europa, pero eso fue hace muchos años cuando ella incluso se encontrara aún siendo pareja de Nicolás Vallejo Nágera "Colate", de quien se separó en 2012 luego de siete años de relación. Paulina actualmente vive en Miami, Florida, pero aseguró que las playas de esta ciudad estadounidense ni siquiera son parecidas a las que aparecen en la foto. En las últimas semanas además ha permanecido en Miami debido a que está trabajando en música nueva y ahí grabó hace unos días el recién estrenado video de su nuevo sencillo "Me gusta".

"Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía", expresó contundentemente. En el clip, que fue compartido por miles de usuarios y en el que sus fans la defendieron, Paulina luce un vestido negro, un sombrero blanco y gafas oscuras, sin embargo es verdad que su cabello tiene un color diferente (cobrizo) al que luce en su nuevo video musical (rubio). La chica dorada además detalló que se enteró de que su nombre era tendencia mientras estaba en una clase ejercitándose, pero que contrario a lo que creerían muchos, no se deja afectar por este tipo de noticias sobre su imagen.

"Pues bueno ¿qué le hago? trending topic, me lo mandan y yo de estaba haciendo yoga hasta me caí del pinito, dije pérate", contó relajada. Ahora, y tras la muerte de su mamá Susana Dosamantes, quien falleció el pasado 2 de julio debido a cáncer de próstata, la también empresaria se está recuperando apoyada de su familia y sus nuevos proyectos musicales. Además está planeando una gira con sus éxitos y es juez en el programa "Mira quien baila", por lo que este tipo de controversias no son su prioridad, según asegura. "Tengo una gran bendición que es mi familia, mis niños, Halloween, el proyecto en el que estoy involucrada ahora, en un reality show, abriendo mis plataformas porque estaba en silencio componiendo y reseteando y soy humano, voy al baño… ¡pero no público Chihuahua! y saco canciones, que son mis medicina".

FS