El ser famoso es una de las cosas que toda persona alguna vez en la vida ha deseado, pues todo famoso puede darse el lujo de comprarse cosas que desee, además de conocer a más personas del espectáculo, sin embargo, también tiene sus cosas negativas, ya que a todas horas del día los paparazzis están detrás de ellos captando algún momento de su vida para compartirlo y se vuelva un escándalo en la televisión o redes sociales.

Al parecer Paulina Rubio está pasando por un momento así, pues la cantante fue captada en la playa haciendo del baño al lado de unas rocas en la orilla del mar, por lo que sin duda alguna es uno de los momentos más incómodos de su carrera.

Fue a través del programa español de televisión "Fiesta" donde compartieron las imágenes del momento exacto en que la intérprete de "Ni una sola palabra" hizo del baño.

“Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”, dijo Emma García, conductora del programa.

En el video que transmitieron se puede apreciar que la cantante lleva puesto un vestido color negro y un sombrero, en una de esas imagenes se puede ver que Paulina está sentada en cuclillas haciendo del baño.

Posteriormente se levanta y agarra unas piedras, esto tal perece para limpiarse.

no se como explicarlo pero me fascinó ver que paulina rubio caga en la playa pic.twitter.com/wMLVuqyWGE — gaychel berry (@jacoboguillen) October 18, 2022

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, dijo uno de los conductores de dicho programa.

Algunos usuarios compartieron su punto de vista de lo sucedido, algunos de ellos defendieron a la cantante, mientras que otros la criticaron por esta acción.

