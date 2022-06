Paty Cantú experimenta la independencia musical

Con nuevos bríos llega la tapatía Paty Cantú para presentar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Tras ser parte por muchos años de Emi Music —que luego se integró a Universal Music—, la cantautora terminó su ciclo con la disquera y ahora trabaja de manera independiente con su equipo de siempre, Ocesa Seitrack. El último álbum que publicó con Universal fue “La Mexicana”, el segundo disco con más streams en nuestro país el año pasado.

Comparte en entrevista para EL INFORMADOR que desde los 17 años se acostumbró a no parar, a tener un tren de vida de mucho trabajo, “primero era porque si paras, desapareces, y después era porque ya no podía parar, todo el tiempo componía, con ganas de mostrarle a la gente lo que hacía”. Resalta que con sus dos últimas producciones, “333” y La Mexicana”, sucedió algo muy particular.

“Tenía mucha hambre de llevar mi música a muchas partes. Y para hacer esta tarea con un pop que incluye todas las tendencias, pero que también está ese pop glamoroso del que soy fan y que nunca va a pasar de moda, había que invertirle al tiempo. Y de pronto fue estar lejos mucho tiempo y pasaron cosas en otros lugares, por eso al llegar acá dije que haría el disco ‘La Mexicana’ y cae la pandemia, pero estoy muy agradecida sobre cómo le fue a ese disco”.

El instante de quiebre

Con la crisis sanitaria, Paty tuvo que hacer la promoción desde las herramientas digitales —como el Zoom— sintiendo aún ese sentimiento de lejanía, pero tuvo la oportunidad de producir desde casa y retomar ideas, hasta que cuando salió el sencillo con María Becerra llamado “Si yo fuera tú”, tomó la decisión de volverse independiente.

“Me dije estos son los tiempos de tener mi momento Taylor Swift y decir: ‘¡Tú puedes!... Vas…’. Porque hay que cambiar los aires, hay que cambiar la dirección del barco. Entonces, salí de Universal en junio del año pasado, me quedé calladita y tranquila, porque tenía a mi equipo de toda la vida que es mi familia Seitrack y me tenía a mí con más claridad que antes. Empecé a componer lo que hoy comienzo a mostrar, también me metí a hacer otros proyectos de actuación, conducción y musicalización de películas y series, son cosas que no han salido todavía”.

Además, ahora es coach en “La Voz Kids” de Azteca, conduce el reality de Netflix “Iron Chef” que pronto se verá en la plataforma y está de lleno con la gira “2000’s Pop Tour” que el próximo 20 de agosto estará en el Auditorio Telmex, aunque previamente, el 10 de junio, el formato que agrupa a personalidades como Fanny Lú, Dulce María, Yahir, PeeWee, Motel, Kudai, Bacilos y otros más, tiene su estreno en la Arena Ciudad de México. Será un gran día porque también la gente ya podrá descargar “Bailo sola”, su nuevo sencillo.

El dato

Ya mira al futuro

Paty adelanta que después de este sencillo vienen otras colaboraciones con Gera MX, Neto Peña y otras más que serán con mujeres, “hay tracks que ya están grabados y producidos, y videos que ya están hechos también. Y estoy orgullosa porque cada cosa se está dando correctamente, libre, fluida y sin esta presión de expectativa, más bien desde una reconexión conmigo misma y con lo glamoroso, hermoso e increíble que es el pop, y sobre todo con mis fans, quienes son los que me tienen aquí y que han estado para mí siempre”.

Los mejores temas de su vida

Justamente en su nueva etapa, donde sobresale “Bailo sola”, pieza que cuenta con todo el glamour del pop y un toque retrofuturista. Paty asevera que ha compuesto la mejor música de toda su vida. “No sé si eso es lo que va a pensar todo el mundo, pero es como yo me siento porque es la música más libre que yo he hecho en mi vida”.

El tema fue compuesto por la intérprete junto a César Ceja, con la intención de retratar la necesidad que tiene cada mujer de brillar a su manera. “Es una canción ultra pop, con muchos dejos retro que a mí me encantan, pero con estos beats actuales. Y ‘Bailo sola’ es decir: ‘Soy feliz, bailo conmigo, me disfruto, me amo”. Reflexiona además que en este tema expresa que no es que se haya empoderado sino que nació poderosa, “ese es el mensaje. Y si la gente quiere usar esta canción para bailar en el espejo, en Tik Tok, en pijama en calzones, o súper maquillados y sentirse vivo…”, Paty se da por muy bien servida, “porque tú puedes ser todo lo que quieras ser”.

La pieza llega con un video dirigido por Rodrigo Robles donde participan mujeres diversas, como: Emma, Lily García, Alexa, Mística Hinojosa, Regina Pavón, Renata Laveaga, Legna, Oka Giner, Teresuch, María León, Sofía Aragón, Pilar Santacruz y Diana Bovio.